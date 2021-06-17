Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
Серхио Рамос покидает «Реал». Клуб объявил об этом официально 16 июня. На следующий день состоится пресс-конференция с его участием.
Контракт Рамоса был рассчитан до конца июня 2021 года. Очевидно, что Рамос не договорился с Флорентино Пересом.
⚔️ В декабре 2013-го у Рамоса уже был конфликт с Пересом. Сам Рамос его подтверждал, но уверял, что на клубе это не скажется: «Я не собираюсь уходить. Разногласия носят исключительно личный характер».
⚔️ В 2015-м Рамос чуть не ушел в «МЮ», но стороны все-таки договорились, хотя вероятность ухода была высока.
⚔️ Весной 2019-го после провала «Реала» в Лиге чемпионов зажглось снова. Испанские медиа писали, что Рамос повздорил с Пересом прямо в раздевалке, и там уже звучали слова об уходе. Но Рамос продолжил карьеру в «Реале».
А в 2021-м все стало гораздо серьезнее. Это был целый сериал. Что писала пресса:
🌥️ Начало января. По данным As, стороны никак не могут договориться о зарплате. Информация Marca: Рамос хочет 12 миллионов евро в год и двухлетний контракт.
🌥️ Середина января. «Реал» предложил однолетний контракт с окладом 10,8 млн евро – снижение на 10% из-за пандемии коронавируса, пишетABC.
☁️ Конец января. По данным Marca, переговоры приостановлены – у «Реала» непростое положение с деньгами.
☁️ Начало февраля. Marca пишет, что переговоров не будет до апреля из-за травмы Рамоса.
☀️ Середина февраля. ABC утверждает, что стороны встретились и снизили напряжение, а еще установили дедлайн. Тогда же ведущий шоу El Chiringuito Жозеп Педрероль уверенно сказал, что Рамос уходит из «Реала».
🌥️ Середина марта. Высказался сам Рамос. Только яснее не стало: «В плане продления контракта нет ничего нового».
☁️ Конец марта. Опять не могут договориться. As сообщает: «Реал» предлагает однолетний контракт с сокращением зарплаты на 20%, Рамос хочет ту же зарплату и два года контракта или 1+1. Была цитата и от отца Рамоса: «Хочет ли он остаться в «Реале»? Однозначно».
🌩️ Начало апреля. По информации Marca, клуб не собирается идти на уступки Рамосу и считает, что справится без него – есть Варан, намечается переход Алабы.
☁️ Конец апреля. Выговорился Перес: «Мы много раз общались, но пока не достигли соглашения, я не знаю, почему. Я люблю Серхио как сына, но такова ситуация». Никакой определенности и понятно, что ситуация сложная.
☁️ Середина мая. До окончания контракта у Рамоса остается полтора месяца. По данным Marca, Рамос все так же хочет двухлетний контракт, но согласен на 10-процентное понижение зарплаты. Клуб не идет на уступки.
☁️ Конец мая. Рамос не попал на Евро-2020 из-за травмы.
🌩️ Начало июня. Контракт заканчивается уже в этом месяце. As пишет прямым текстом, что стороны слишком далеки от договоренностей. Боссы «Реала» недовольны призывом Рамоса к игрокам не соглашаться на сокращение зарплаты.
С Модричем «Реал» продлил контракт, Васкес долго упирался, но принял предложение, а затем главным тренером был назначен Карло Анчелотти. По информации As, все это повлияло на Рамоса, и он надеялся переговорить с Пересом.
🌩️ Позже ABC писал, что Рамос принял условия «Реала», но теперь их же не принял сам «Реал». Причина – закончился дедлайн.
⚡️ Наконец, наступила середина июня. «Реал» и Рамос расстались официально.
Позади 671 матч в «Реале» и 101 забитый гол. 22 трофея, включая пять побед в чемпионате и четыре – в Лиге чемпионов. Страсть, харизма, капитанская повязка и огромная история.
Рамосу не хватило еще одного сезона, чтобы вклиниться в тройку по количеству матчей за клуб. Двух лет, тех, что он просил, чтобы стать лидером по этому показателю. Впереди так и останутся Рауль, Касильяс и Санчис.