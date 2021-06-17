Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились

Серхио Рамос покидает «Реал». Клуб объявил об этом официально 16 июня. На следующий день состоится пресс-конференция с его участием.

Контракт Рамоса был рассчитан до конца июня 2021 года. Очевидно, что Рамос не договорился с Флорентино Пересом.

⚔️ В декабре 2013-го у Рамоса уже был конфликт с Пересом. Сам Рамос его подтверждал, но уверял, что на клубе это не скажется: «Я не собираюсь уходить. Разногласия носят исключительно личный характер».

⚔️ В 2015-м Рамос чуть не ушел в «МЮ», но стороны все-таки договорились, хотя вероятность ухода была высока.

⚔️ Весной 2019-го после провала «Реала» в Лиге чемпионов зажглось снова. Испанские медиа писали, что Рамос повздорил с Пересом прямо в раздевалке, и там уже звучали слова об уходе. Но Рамос продолжил карьеру в «Реале».