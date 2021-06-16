Серхио Рамос
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#Серхио Рамос #Примера #Реал

🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее

вчера, 23:56

«Реал» официально подтвердил: Серхио Рамос покидает клуб. Он пришел туда из «Севильи» еще в 2005-м.

И мы уже не можем представить оборону «Реала» без Рамоса. Вот хотя бы цифры:

  • Пять побед в Примере
  • Три Лиги чемпионов.
  • Семь попаданий в сборную году УЕФА
  • 72 гола за «Реал». И один тот самый на 90+4 в финале с «Атлетико».

Пора вспомнить, как это было. И погрустить о конце эпохи. 

Все фото: ZUMAPRESS, imago sportfotodienst, imago-images.de, dpa, aflo, sven simon, Juan Carlos Rojas, Xinhua / global look press
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