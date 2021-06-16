Серхио Рамос
Примера
Реал
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
вчера, 23:56
«Реал» официально подтвердил: Серхио Рамос покидает клуб. Он пришел туда из «Севильи» еще в 2005-м.
И мы уже не можем представить оборону «Реала» без Рамоса. Вот хотя бы цифры:
- Пять побед в Примере
- Три Лиги чемпионов.
- Семь попаданий в сборную году УЕФА
- 72 гола за «Реал». И один тот самый на 90+4 в финале с «Атлетико».
Пора вспомнить, как это было. И погрустить о конце эпохи.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые