🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее

«Реал» официально подтвердил: Серхио Рамос покидает клуб. Он пришел туда из «Севильи» еще в 2005-м.

И мы уже не можем представить оборону «Реала» без Рамоса. Вот хотя бы цифры:

Пять побед в Примере

Три Лиги чемпионов.

Семь попаданий в сборную году УЕФА

72 гола за «Реал». И один тот самый на 90+4 в финале с «Атлетико».

Пора вспомнить, как это было. И погрустить о конце эпохи.