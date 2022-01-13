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Федерико Вальверде
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#Суперкубок Испании #Реал #Барселона #Федерико Вальверде

Победный гол «Реала» «Барсе»: четыре игрока под решающий удар, Вальверде повторил празднование Месси и забил впервые после двух ковидов

34 минуты назад
Михаил Морозов

Твиттер «Реала»

Первый полуфинальный матч Суперкубка Испании зарядил эмоциями – «Реал» и «Барселона» настреляли пять голов на двоих в столице Саудовской Аравии.

🔥 «Реал» вышел вперед после ошибки Бускетса (забил Бензема) – «Барселона» сравняла ударом головой (Ф. де Йонг).

🔥 «Реал» вышел вперед после добивания Бензема – «Барселона» сравняла ударом головой (Фати).

Так команды дошли до дополнительного времени. Третьим голом головой «Барса» уже не ответила. Не ответила вообще никаким и проиграла.

Победный мяч на счету Федерико Вальверде в контратаке. Вышло очень красиво.

⚡️ «Реал» с помощью четырех пасов дошел от своей штрафной до чужой. Пятый – стал голевым.

⚡️ Второй пас сделал Вальверде.

⚡️ На решающий удар выскакивали сразу четыре игрока «Реала». Винисиус пропустил, а Вальверде замкнул. Смотрите, аж четверо в квадрате:

Скриншот с трансляции на Megogo

Вальверде отпраздновал ровно так же, как это сделал Лионель Месси в апреле 2017-го. Тогда «Барселона» выиграла у «Реала» в гостях 3:2, победный гол в конце забил Месси. Так получилось и у Вальверде – и 3:2, и победный гол. И даже победа в гостях, правда, не на домашнем поле «Барсы».

⚙️ Это первый гол Вальверде за «Реал» с позапрошлого года. Последний раз он забивал в матче чемпионата «Уэске» в октябре 2020-го. С тех пор – только гол за Уругвай. Да и голевая передача была только одна – в сентябре 2021-го.

⚙️ Вальверде с момента последнего гола за «Реал» прошел неприятные периоды с болезнями и травмами. Минус месяц из-за травмы большеберцовой кости, еще минус месяц из-за мышечной травмы и еще минус месяц из-за растяжения. И две недели мимо из-за мышечных проблем.

⚙️ Коронавирусом Вальверде переболел сразу дважды. Сначала в апреле 2021-го едва не пропустил из-за него ответный полуфинал Лиги чемпионов, а потом заболел за два дня до нового года.

⚙️ Но между этими событиями было и приятное – Вальверде продлил контракт с «Реалом» до 2027 года. Причем сумма выкупа в контракте – миллиард евро.

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Реал» сыграет в финале Суперкубка Испании с победителем пары «Атлетико» – «Атлетик». В прошлом финале Вальверде вышел в старте, а во втором овертайме умудрился получить две желтые карточки за четыре минуты. Но все же стал победителем турнира – «Реал» выиграл у «Атлетико» по пенальти.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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