Победный гол «Реала» «Барсе»: четыре игрока под решающий удар, Вальверде повторил празднование Месси и забил впервые после двух ковидов
Первый полуфинальный матч Суперкубка Испании зарядил эмоциями – «Реал» и «Барселона» настреляли пять голов на двоих в столице Саудовской Аравии.
🔥 «Реал» вышел вперед после ошибки Бускетса (забил Бензема) – «Барселона» сравняла ударом головой (Ф. де Йонг).
🔥 «Реал» вышел вперед после добивания Бензема – «Барселона» сравняла ударом головой (Фати).
Так команды дошли до дополнительного времени. Третьим голом головой «Барса» уже не ответила. Не ответила вообще никаким и проиграла.
Победный мяч на счету Федерико Вальверде в контратаке. Вышло очень красиво.
⚡️ «Реал» с помощью четырех пасов дошел от своей штрафной до чужой. Пятый – стал голевым.
⚡️ Второй пас сделал Вальверде.
⚡️ На решающий удар выскакивали сразу четыре игрока «Реала». Винисиус пропустил, а Вальверде замкнул. Смотрите, аж четверо в квадрате:
Вальверде отпраздновал ровно так же, как это сделал Лионель Месси в апреле 2017-го. Тогда «Барселона» выиграла у «Реала» в гостях 3:2, победный гол в конце забил Месси. Так получилось и у Вальверде – и 3:2, и победный гол. И даже победа в гостях, правда, не на домашнем поле «Барсы».
⚙️ Это первый гол Вальверде за «Реал» с позапрошлого года. Последний раз он забивал в матче чемпионата «Уэске» в октябре 2020-го. С тех пор – только гол за Уругвай. Да и голевая передача была только одна – в сентябре 2021-го.
⚙️ Вальверде с момента последнего гола за «Реал» прошел неприятные периоды с болезнями и травмами. Минус месяц из-за травмы большеберцовой кости, еще минус месяц из-за мышечной травмы и еще минус месяц из-за растяжения. И две недели мимо из-за мышечных проблем.
⚙️ Коронавирусом Вальверде переболел сразу дважды. Сначала в апреле 2021-го едва не пропустил из-за него ответный полуфинал Лиги чемпионов, а потом заболел за два дня до нового года.
⚙️ Но между этими событиями было и приятное – Вальверде продлил контракт с «Реалом» до 2027 года. Причем сумма выкупа в контракте – миллиард евро.
«Реал» сыграет в финале Суперкубка Испании с победителем пары «Атлетико» – «Атлетик». В прошлом финале Вальверде вышел в старте, а во втором овертайме умудрился получить две желтые карточки за четыре минуты. Но все же стал победителем турнира – «Реал» выиграл у «Атлетико» по пенальти.