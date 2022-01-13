Победный гол «Реала» «Барсе»: четыре игрока под решающий удар, Вальверде повторил празднование Месси и забил впервые после двух ковидов

Первый полуфинальный матч Суперкубка Испании зарядил эмоциями – «Реал» и «Барселона» настреляли пять голов на двоих в столице Саудовской Аравии.

🔥 «Реал» вышел вперед после ошибки Бускетса (забил Бензема) – «Барселона» сравняла ударом головой (Ф. де Йонг).

🔥 «Реал» вышел вперед после добивания Бензема – «Барселона» сравняла ударом головой (Фати).

Так команды дошли до дополнительного времени. Третьим голом головой «Барса» уже не ответила. Не ответила вообще никаким и проиграла.

Победный мяч на счету Федерико Вальверде в контратаке. Вышло очень красиво.

⚡️ «Реал» с помощью четырех пасов дошел от своей штрафной до чужой. Пятый – стал голевым.

⚡️ Второй пас сделал Вальверде.

⚡️ На решающий удар выскакивали сразу четыре игрока «Реала». Винисиус пропустил, а Вальверде замкнул. Смотрите, аж четверо в квадрате: