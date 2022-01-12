Почему Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии. Там испанцы продавили вход женщин на трибуны, а автобус «Барселоны» потерялся в дороге

Испанский Суперкубок до 2019 года проводился в формате противостояния между двумя командами: двухматчевого (все время) или одноматчевого (в 2018-м в Марокко).

В 2019-м Суперкубка не было вообще – и затем он стал сезонным (2019/20) и изменил формат:

🏆 Как «финал четырех» – два полуфинала и финал.

🏆 Участники: финалисты Кубка и первые две команды лиги по итогам прошлого сезона.

🏆 Матчи проходят не в Испании.

Первый розыгрыш Суперкубка проходил в Джидде – городе Саудовской Аравии. Второй пришелся на пандемию коронавируса, так что был в Испании. Третий, в сезоне-2021/22, снова запланирован в Саудовской Аравии. На этот раз – в столице Эр-Рияде.