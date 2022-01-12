Почему Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии. Там испанцы продавили вход женщин на трибуны, а автобус «Барселоны» потерялся в дороге
Испанский Суперкубок до 2019 года проводился в формате противостояния между двумя командами: двухматчевого (все время) или одноматчевого (в 2018-м в Марокко).
В 2019-м Суперкубка не было вообще – и затем он стал сезонным (2019/20) и изменил формат:
🏆 Как «финал четырех» – два полуфинала и финал.
🏆 Участники: финалисты Кубка и первые две команды лиги по итогам прошлого сезона.
🏆 Матчи проходят не в Испании.
Первый розыгрыш Суперкубка проходил в Джидде – городе Саудовской Аравии. Второй пришелся на пандемию коронавируса, так что был в Испании. Третий, в сезоне-2021/22, снова запланирован в Саудовской Аравии. На этот раз – в столице Эр-Рияде.
Главное о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии: доход до 320 млн, программы по развитию футбола в Саудовской Аравии, обязательная вакцинация
⚙️ Изначально были три предложения: из Китая, Катара и США. Позже стало известно, что еще турнир хотела получить Индия.
⚙️ Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес сам раздумывал о проекте Суперкубка – так участников стало четыре, а проводиться матчи стали в январе. Но клубам идея тогда не понравилась – за проголосовали два, а против – 39.
⚙️ Осенью 2019-го права на проведение Суперкубка в новом формате федерация продала Саудовской Аравии. 120 миллионов – за три года. Половина доходов участникам турнира, половина – федерации.
⚙️ Летом 2021-го Marca сообщила, что испанский Суперкубок будет проводиться в Саудовской Аравии даже до 2029 года. Так федерация получит от 240 до 320 миллионов, если контракт будет выполнен.
⚙️ Особое внимание испанская федерация обращала на присутствие женщин на стадионе. Саудовцы согласились пустить их на матчи, причем без каких-либо ограничений и в одежде, которую сами женщины посчитают подходящей. Новый контракт предусматривает не только проведение матчей, но и программы развития футбола в стране. В том числе и женского.
⚙️ В 2022 году для выступления в матчах Суперкубка в Саудовской Аравии уже требуется вакцинация от коронавируса. В Испании нет таких строгих правил, так что отъезд некоторых игроков был под вопросом. Каких – испанская пресса умалчивает.
Как все проходило: президент Ла Лиги критикует, автобус «Барселоны» уехал не туда, Морату стошнило перед серией пенальти
⚙️ Далеко не всем понравилось решение отдать турнир Саудовской Аравии. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вообще сказал: «Эта страна грабит нас, грабит европейский футбол». Это был намек на поддержку пиратских трансляций в стране.
⚙️ Не всем нравится и сейчас. Например, полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия считает, что турнир должен проходить в Испании: «Никто не думает о болельщиках, только о деньгах и спонсорах. Мы забыли об основах футбола, которые заключаются в том, чтобы игрой могли наслаждаться все».
⚙️ Первый Суперкубок в Саудовской Аравии начался с курьеза: автобус с Эрнесто Вальверде и Бускетсом, отправляясь на пресс-конференцию, поехал совсем на другой стадион, который находится в 60 километрах от нужного пункта. К началу автобус не успел, так что пресс-конференция была перенесена.
⚙️ После проигранного «Барселоной» полуфинала к Лионелю Месси побежал фанат с трибун. А в финале «Реал» выиграл у «Атлетико» по пенальти, перед серией которых стошнило Альваро Морату – удар он не наносил.
⚙️ В 2022-м Саудовской Аравии наконец-то чуть больше повезло: в прошлый раз «Барселона» и «Реал» не пересеклись, а в этот – точно сыграют. Они попали друг на друга в полуфинале.
Расписание матчей, время московское:
🗓️ 12 января, 22:00. «Барселона» – «Реал», полуфинал.
🗓️ 13 января, 22:00. «Атлетико» – «Атлетик», полуфинал.
🗓️ 16 января, 21:30. Финал.