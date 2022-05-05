«Реал» за минуту перевернул полуфинал Лиги чемпионов – Родриго забил два гола после замены
Что произошло в матче «Реал» – «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» выигрывал у «Реала» со счетом 1:0 в полуфинале Лиги чемпионов. По сумме двух матчей был счет 5:3 в пользу «Ман Сити». Так продолжалось до 90-й минуты ответной игры. На ней игрок «Реала» Родриго забил первый гол в ворота Эдерсона, на 91-й – оформил дубль. Так общий счет между «Ман Сити» и «Реалом» стал 5:5. Игра перешла в дополнительное время.
Opta утверждает, что Родриго – первый футболист в истории Лиги чемпионов с подобным дублем. Еще никто не забивал два гола в одном матче плей-офф Лиге чемпионов, начиная с 90-й минуты. Важно, что эту игру Родриго вообще начинал на скамейке запасных. Он появился на поле только на 69-й минуте, а уже через 20 вошел в историю турнира.
Уже в дополнительное время Карим Бензема продлил результативную серию до пяти матчей в плей-офф Лиги чемпионов. За эти игры он забил десять голов: оформил два хет-трика и дубль. В матче против «Ман Сити» Бензема реализовал пенальти. Это произошло с ним во второй игре подряд – в первой от него вообще была паненка. Новый пенальти вывел «Реал» в финал.
«Манчестер Сити» проиграл «Реалу» со счетом 5:6 в двухматчевом противостоянии. Так Лига чемпионов потеряла возможный третий английский финал за четыре последних сезона. Гвардиола не выигрывает турнир с сезона-2010/11. Тогда он еще тренировал «Барселону». «Реал» вышел в финал впервые с сезона-2017/18 и теперь повторит то противостояние с «Ливерпулем».
Что надо знать о Родриго и его голах за «Реал» в Лиге чемпионов
• Родриго уже спасал «Реал» на предыдущей стадии Лиги чемпионов. Тогда он вышел на замену и забил на 80-й минуте игры против «Челси». На тот момент именно «Челси» проходил в полуфинал Лиги чемпионов. В итоге матч перешел в дополнительное время, где гол Бензема протащил уже «Реал» в полуфинал турнира. Сейчас фактически случилось повторение этого сценария.
Так Родриго творил историю в матче «Реала» и «Ман Сити»:
• Всего за сезон в Лиге чемпионов Родриго забил пять голов. Только один из них был в матче, где он играл с первых минут. Это случилось в разгромной игре группового этапа против «Шахтера» (5:0). Перед этим у Родриго был выход на замену против «Интера». Там – победный гол на 89-й минуте. В прошлом сезоне он уже забивал «Интеру» (3:2) победный гол после выхода на замену.
• Родриго только 21 год. Впервые он сыграл за «Реал» в Лиге чемпионов еще в сезоне-2019/20. Тогда забивал «Галатасараю» (хет-трик) и «Брюгге». Интересно, что за все сезоны в Примере Родриго имеет только шесть голов. В сезоне-2021/22 он вообще забил только три гола. Это в любом случае меньше, чем его же показатели в матчах Лиги чемпионов.
• «Реал» нашел Родриго в Бразилии. Он приехал из «Сантоса» в 2019 году за 45 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает Родриго в 40 миллионов евро. Среднее игровое время Родриго в «Реале» падает с каждым сезоном. Сразу после приезда он проводил 54 минуты за матч, потом – 45 минут. В сезоне-2021/22 Родриго в среднем выходит на поле на 43 минуты.
Но теперь именно он вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов: