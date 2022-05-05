«Реал» за минуту перевернул полуфинал Лиги чемпионов – Родриго забил два гола после замены

Что произошло в матче «Реал» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» выигрывал у «Реала» со счетом 1:0 в полуфинале Лиги чемпионов. По сумме двух матчей был счет 5:3 в пользу «Ман Сити». Так продолжалось до 90-й минуты ответной игры. На ней игрок «Реала» Родриго забил первый гол в ворота Эдерсона, на 91-й – оформил дубль. Так общий счет между «Ман Сити» и «Реалом» стал 5:5. Игра перешла в дополнительное время.

Opta утверждает, что Родриго – первый футболист в истории Лиги чемпионов с подобным дублем. Еще никто не забивал два гола в одном матче плей-офф Лиге чемпионов, начиная с 90-й минуты. Важно, что эту игру Родриго вообще начинал на скамейке запасных. Он появился на поле только на 69-й минуте, а уже через 20 вошел в историю турнира.

Уже в дополнительное время Карим Бензема продлил результативную серию до пяти матчей в плей-офф Лиги чемпионов. За эти игры он забил десять голов: оформил два хет-трика и дубль. В матче против «Ман Сити» Бензема реализовал пенальти. Это произошло с ним во второй игре подряд – в первой от него вообще была паненка. Новый пенальти вывел «Реал» в финал.