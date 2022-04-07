Особая хитрость Бензема – прессинговать вратаря, отнять мяч, забить в пустые: так он создал уже 3 гола в этой Лиге чемпионов
Форвард «Реала» Карим Бензема забил уже 37 голов в сезоне-2021/22. В Лиге чемпионов из них – 11. Три мяча были забиты после прессинга вратаря и последующей ошибки. Все это случилось именно в ЛЧ.
Ноябрьский матч с «Шахтером». Бензема напал на голкипера Трубина, тот отпасовал Марлону, дальше – потеря мяча. А Винисиус уже вывел Бензема на пустые ворота. Так «Реал» открыл счет. И в итоге победил 2:1.
Мартовская игра против «ПСЖ». До сих пор идут споры, фолил ли Бензема на Доннарумме, но как факт: сам момент вышел после его прессинга. Дальше уже привычная картина – мяч отлетает к Винисиусу, который выдает прострел под Бензема.
Апрельский матч против «Челси». Тут уже вдали от ворот Менди слабо покатил мяч Рюдигеру – перехватил Бензема и попал в пустые.
И еще. Помните же финал Лиги чемпионов и ошибку Кариуса? А кто подловил?
«Когда «Реал» так прессингует, то может победить кого угодно», – радовался Бензема после победы над «ПСЖ». Когда так прессингует Бензема в 34 года, «Реал» получает дополнительное преимущество. С «Шахтером» удалось хорошо начать матч, с «ПСЖ» – переломить, а «Челси» – добить.
Теперь «Реал» серьезно увеличил шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов, домой он увез 3:1 из Лондона. Ответный матч – 12 апреля.