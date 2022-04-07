Особая хитрость Бензема – прессинговать вратаря, отнять мяч, забить в пустые: так он создал уже 3 гола в этой Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Карим Бензема забил уже 37 голов в сезоне-2021/22. В Лиге чемпионов из них – 11. Три мяча были забиты после прессинга вратаря и последующей ошибки. Все это случилось именно в ЛЧ.

Ноябрьский матч с «Шахтером». Бензема напал на голкипера Трубина, тот отпасовал Марлону, дальше – потеря мяча. А Винисиус уже вывел Бензема на пустые ворота. Так «Реал» открыл счет. И в итоге победил 2:1.