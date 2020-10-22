Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
Какие у вас ассоциации с Гути? Пас пяткой на Бензема. Или пас пяткой на Зидана. Или еще тысячи тонких пасов. Может быть, вечный запасной. Или, может быть, вы вообще не помните, кто это такой. В любом случае − правда намного глубже.
Этот текст − история одного из сильнейших талантов эпохи, который полтора десятилетия гудел среди лучших, но остался самым недооцененным из них.
Гути верил «Реалу», даже когда клуб его динамил
С 9 лет в клубе, 15 сезонов, 500+ матчей и всего один сезон (последний в карьере) не дома. Только представьте: за этот период в «Реале» сменилось 17 тренеров, а Гути все играл.
В конце 90-х «Милан» дважды переманивал Гути к себе. Предлагал суперзарплату и постоянное место в основе (Кака тогда еще не было). Гути оба раза отказался: «Я никуда не уйду. Мадрид – мой дом». О втором разе рассказывал Флорентино Перес, который только пришел в клуб. Он тогда был в шоке: у Гути была одна из самых маленьких зарплат в команде, и он не жаловался.
При этом большую часть карьеры Гути был запасным. Причины всегда разные. Конкуренция. Частые травмы. Недоверие тренеров. Нестабильность. Некоторые тренеры специально использовали его как джокера на отдельные минуты.
Великий ответ Гути на вопросы, почему он не уходит и мирится с ролью запасного:
«Я лучше сыграю 30 минут за «Мадрид», чем буду проводить целый матч в любой другой команде».
Гути был предан и терпел, но и часто возмущался. Одна из самых громких фраз – ревность к звездам: «Несправедливо, что в Ла Лиге решается судьба чемпионства, а первые полосы целиком посвящены Бекхэму. Я был хорош в центре, но Перес купил Зидана. Я классно играл в атаке, но клуб взял Роналдо. Теперь Бекхэм. Для меня больше нет места».
Гути правда не было места, когда Перес сделал из клуба «Галактикос». Лучшие сезоны он провел вне той эпохи: когда впервые стал железно основным и играл в нападении с Раулем (два сезона в начале нулевых), и когда все звезды ушли, а Гути стал вице-капитаном и центральным полузащитником.
Типичная схема сезона Гути описана в его биографии: «Начало сезона – его высылают на скамейку. Но ближе к антракту он заменял кого-то из больших дядек на поле и показывал им, как быть лучшим среди великих. В конце сезона он снова терял место и возвращался в резерв».
Еще две драмы его карьеры:
- Гути не съездил с Испанией ни на один крупный турнир. У него всего 14 матчей за сборную. Половина из них – товарищеские. Даже Дель Боске, который обожал и воспитывал молодого Гути, не нашел ему места в команде.
- Гути выиграл три Лиги чемпионов. Но ни минуты не сыграл ни в одном из финалов.
Он правда был крутым?
Все просто − вместо нас отвечают самые крутые:
• Роналдо: «Он самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни».
• Снейдер: «Самый талантливый игрок? Без сомнения, я выберу Гути».
• Рауль: «Все просто: Гути одарен небесами».
Окей-окей. Допустим. В чем тогда его проблема?
Снова отвечают те, кто был рядом:
• Кассано: «Гути был просто невероятен! Он мог всю неделю тренироваться вполсилы, а на выходных сыграть на космическом уровне. Возможно, как раз из-за характера он не добился некоторых вершин. В этом я вижу его сходство со мной».
• От Капелло сразу три оценки:
- «У него врожденный талант. Но если он хочет играть на самом высоком уровне, то должен работать над другими аспектами игры».
- «Он просто удивительный игрок, но сам мешает себе стать одним из великих».
- «Я провел много лет в футболе, но никогда не видел футболиста с техникой лучше, чем у Гути. Он доминировал на поле. Его голова всегда была полна свежих идей. Если бы его ум достался кому-то из мира искусств, то он стал бы гением».
• Дель Боске: «Этот парень – великолепнейший игрок. Когда он полон желания играть».
• Юпп Хайнкес: «Он хороший футболист, но может так и остаться многообещающим, если будет так продолжать».
Он любил тусовки и гламур, хотя с дисциплиной все было в порядке
У Гути была противоречивая репутация. Вокруг периодически возникали конфликты. Пару раз он отказывался выходить на замену, ссорился с Касильясом прямо на поле, глупо удалялся, посылал Капелло и Пеллегрини, скандалил с Хайнкесом. Тусил в клубах, менял прически, был стилягой и любил внимание – за все это пресса называла его испанским Бекхэмом.
Так Гути объяснял, почему ходит в клубы: «Я люблю ночное время. Люблю проводить время с друзьями. Если честно, то я не вижу себя 60-летним стариком, зажигающим на дискотеке до шести утра. Поэтому я пытаюсь успеть все сейчас».
Важно: это не сказывалось на футбольной работе. Во времена «Галактикос» Роналдо и Роберто Карлос тоже много тусили по ночам, а Зидан, Бекхэм и Фигу были ответственными профессионалами. Гути был где-то между: он и тусил, и не забивал на режим.
Ни один тренер не обвинял Гути, что тот пропускает тренировки или приходит помятым. Они даже в халтурности его не обвиняли. Все скорее говорили, что Гути не выкладывается так, чтобы полностью реализовать талант.
Сам Гути верит: его не любили, потому что он не сражался так, как от него ждали. Поэтому к нему все всегда относились с противоречием. Фанаты одновременно восторгались и ненавидели. Их отношение к Гути менялось от матча к матчу: сегодня они ликуют, когда он выходит на замену; через неделю – освистывают. Иногда из-за него прямо на стадионе дрались между собой две группировки фанатов «Реала».
«Конечно, немного огорчает, что «Бернабеу» меня освистывает, потому что это мой дом. Но они свистят, потому что любят меня. Они делают это, чтобы я становился лучше. Если бы я им был безразличен, они бы не свистели».
Дель Боске соглашался: «Он пришел ребенком и провел в «Мадриде» почти всю жизнь. Он всегда был приветлив, рассудителен и добр. Фанаты были привязаны к нему. И если с кем-то были проблемы, то только потому, что некоторые фанаты считали, что он способен на большее».
Русскоязычный фанат «Реала» много лет назад хорошо сформулировал на форуме:
«Гути символизировал «Реал». Все его неудачи и удачи, скандалы и успехи. Гениальность на грани одержимости, характер и капризы. Он был такой же, как «Реал». У него были все возможные противоречия, характерные для харизматической личности».
Про сложности понятно. Но в чем именно его ГЕНИАЛЬНОСТЬ?
У Рауля была другая версия, почему Гути освистывают: «Болельщики недовольны из-за манеры его игры. Потому что он много рискует и играет как будто вальяжно. На самом деле он рискует, потому что отлично видит игру. Гути один из немногих, кто может сделать успешное действие в очень сложном эпизоде».
Конечно, Рауль говорил не только про видение поля, но и про пас Гути. У этого явления даже появилось определение − Гутиальный пас. Изысканный, наглый, тончайший. Иногда даже снобский. Даже если не голевой – все равно доставлял почти физическое удовольствие. В его биографии так и написано: «Гути отдал только 94 голевые за 500 матчей? Никаких цифр. Его игра – поэзия!»
В той же книге автор емко рассказывает, что все в Гути было изысканным. Даже выход на замену: «Движения, пластика, осанка, манера бега, какое-то невозможное, действительно королевское чувство собственного достоинства, точно футбол придумали только за тем, чтобы Гути выходил на замену. Королевский выход, не иначе».
Апофеоз тонкости и, возможно, главный момент в карьере Гути – тот самый пас пяткой на Бензема.
Потом он сам объяснил, как у него это получилось:
«Для меня было нормальным такое сделать. Я выбрал вариант, который показался оптимальным для меня и для команды. Мяч попал под правую ногу [Гути – левша], вратарь хорошо выбрал позицию, и я не увидел надежного варианта для удара.
Все, что я сделал, происходило за десятые доли секунды. До того, как Кака дал мне мяч, я уже видел все, что могло произойти. Другое дело, что Бензема не побежал вперед, потому что он мыслит иначе. Он был уверен, что я пробью. По его логике, я был бы не прав, если бы не постарался забить в том эпизоде.
Но я мыслил на несколько шагов вперед. Я оценивал движение партнеров и продумывал варианты и их исходы. Это то, что позволило мне так много лет играть в Примере и «Реале». Это то, почему я был Гути, а не Хосе Марией Гутьерресом.
И главное – мне нравилось не оставлять никого равнодушным, ведь это и есть суть футбола. Когда в спорте нет эмоций, то он перестает быть привлекательным».
Стоп. У него же были какие-то игровые слабости (ну, кроме гламура и характера)?
Гути мало отрабатывал в обороне и не владел позиционной дисциплиной. Особенно в начале карьеры. Собраться помог Хиддиник, который взял «Реал» в 1998-м.
Он предложил Гути работать вдвоем вне тренировок. Хиддник был доволен изменениями: «Гути понял, что нужно жертвовать, чтобы преуспеть в большом клубе. Он многому научился, пока мы работаем вместе. И по правде, он чудесно справляется». Хиддинк учил простому: быть дисциплинированнее во всем и не брезговать работать без мяча.
Гути объяснял, что Хиддиник помог не только в игре, но и по-человечески: «Кто хорошо меня знает, тот в курсе, что я робкий, и мне сложно открыться людям. Стать увереннее на поле мне помог тренер».
После Хиддинка Гути стал гиперуниверсалом. Теперь он мог сыграть в центре поля и в любой роли в атаке. Большую часть карьеры он провел в центре, но тренеры часто меняли его позицию:
«От этого я не схожу с ума, если кто-то хочет знать. Наоборот, мне так нравится. У меня больше разнообразия, я могу играть на трех позициях, я полезнее и чувствую себя нужным команде. Я не знаю, когда я счастливее: когда забиваю или когда отдаю передачу».
Но было мнение, что универсальность наоборот вредит Гути. Помощник Хорхе Вальдано в «Реале» Анхель Каппа говорил: «У него и техника, и пас, и удар. Он даже умеет бить головой. Его проблема только в одном: он всегда заставляет нас задаться вопросом, какова его истинная позиция?»
После карьеры Гути сам подробно рассказал о своих минусах. Он не жалеет о них
«Я любил собирать соперников вокруг, любил показывать яркий футбол. Когда команда выигрывала, я не интересовался игрой, мне становилось скучно, не было мотивации делать что-то особенное. Но в те моменты, когда мы проигрывали, я хотел выйти и сказать: «Вот он я, попробуйте меня остановить».
Я был очень неправ, когда делал передачи ради количества или красоты. Я говорю своим игрокам сейчас об этом и требую от них играть только вперед. Я предпочитаю видеть в команде игрока, который отдает десять пасов из десяти вперед, и пусть даже из них только два будут точными.
Поперечные пасы бесполезны, они только создают видимость работы на поле. Если играть в такой футбол, то он выглядит скучным и предсказуемым. Я знаю только одного игрока в современном футболе, который может играть в том стиле, в котором хочет играть. И при этом он все равно будет приносить команде пользу. Это Месси.
Таков современный футбол: футболистам все больше ограничивают свободу действий на поле. Месси может играть, как считает нужным, но важно, что это приносит результат.
Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки
«Реал» всегда думал, что клубу нужен другой игрок на моей позиции, что я недостаточно хорош и серьезен. Это делало меня более конкурентоспособным. Это заставило меня расти. Было бы очень легко покинуть «Реал», ведь многие клубы хотели видеть меня у себя.
Я решил: остаться в «Реале» – это вызов. Руководство клуба ищет мне замену, но понимает, что заменить меня сложно. Я постоянно слышал разговоры, что Гути недостаточно хорош для «Реала». Сначала меня это злило, но потом стало забавлять.
Меня всегда по-хорошему заводила критика. Так получилось, что меня постоянно оскорбляли соперники и зрители на трибунах. В том числе за мой стиль игры. Людям казалось, что я специально издеваюсь над соперниками «Реала», но это было не так. Хотя иногда я действительно это делал.
Люди часто упрекают меня за стиль игры. Якобы Гути – это символ ленивого футболиста, у которого есть талант, но нет желания работать на поле. Но я не стыжусь того, кем был. Возможно, со стороны казалось, что я не отдаюсь на поле на 100%, но это не так. Если бы я был плохим футболистом или не работал на тренировках, то никогда бы не играл за «Реал». Мой стиль игры мог казаться странным, хотя это приносило мне удовольствие и душевное равновесие».
Что было после того, как Гути закончил карьеру. И что он делает сейчас
Последний сезон Гути отыграл в «Бешикташе». В 2012-м он завершил карьеру. Сказал, что хочет тренировать и мечтает когда-нибудь стать главным в «Реале». Уже в 2013-м он пришел в систему «Реала» – тренировать молодежь.
Гути хвалили. В 2017-м его «Реал» U19 даже оформил требл в Испании. Гути намекал руководству и ждал, что его переведут в «Кастилью» (вторую команду «Реала»). Но не дождался – и в 2018-м снова уехал в «Бешикташ», где стал помощником главного тренера.
Еще через год его позвала «Альмерия» из Сегунды. Но там Гути не доработал первый сезон. Его уволили в июне 2020-го. Хотя «Альмерия» с ним шла на третьем месте и за семь туров отставала от второй «Сарагосы» на пять очков. После увольнения Гути она рухнула на четвертое и осталась во второй лиге. Сейчас Гути без клуба.
Он уверен: в современном футболе играть, как он – недопустимо. «Забудьте про Гути»
«Мне намекали, что я был не самым серьезным игроком в профессиональном плане, поэтому могу быстро устать от тренерской работы. Я был постоянно на вторых ролях в клубе. Другие мои коллеги не шли по этому маршруту, им быстрее доверяли ответственную работы. Так как я работал тренером детских команд, то хотел быть первым тренером «Кастильи», но мне только постоянно говорили о том, почему я пока что не гожусь для серьезной тренерской работы. Поэтому я опять ушел из «Реала».
На первой встрече в «Альмерии» я сказал футболистам, персоналу и президенту: «Забудьте про Гути. Такого человека тут нет. Перед вами стоит другой человек, с другой философией и требованиями. Скоро вы это и сами увидите».
Потом я поговорил отдельно с командой: «Не думайте сейчас, что перед вами стоит Гути, который был игроком, желающим получить мяч и постоянно с ним возиться. Что перед вами тот парень, который бегал мало, но часто показывал свою технику на поле. Когда люди вспоминают Гути, перед ними вырисовывается образ техничного, но немного ленивого парня. Он часто ходил пешком по полю и позволял себе обыгрывать соперников эффектно, но не всегда эффективно.
Так вот − забудьте про Гути. И никогда не позволяйте себе играть, как он».
Нельзя слепо копировать то, что было. В разные времена были разные герои: Пеле, Марадона, Круифф, Платини и так далее. У каждого свой стиль, но это не значит, что в современном футболе они бы могли так играть и быть звездами. Жизнь меняется, а с ней меняется и футбол. Важно это понимать.
Я понял, что в современном футболе стиль игры Гути, игравшего за «Реал», вряд ли мог бы прижиться. У меня было бы мало времени на поле, было бы много критики от прессы и болельщиков, потому что сейчас футбол требует много работы над собой. Меньше техники, но больше физической работы. Если ты можешь обыграть двух-трех соперников, но через 30-40 минут матча начинаешь выдыхаться, то вряд ли ты станешь звездой в современном футболе».