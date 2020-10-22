Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути

Какие у вас ассоциации с Гути? Пас пяткой на Бензема. Или пас пяткой на Зидана. Или еще тысячи тонких пасов. Может быть, вечный запасной. Или, может быть, вы вообще не помните, кто это такой. В любом случае − правда намного глубже.

Этот текст − история одного из сильнейших талантов эпохи, который полтора десятилетия гудел среди лучших, но остался самым недооцененным из них.

Гути верил «Реалу», даже когда клуб его динамил

С 9 лет в клубе, 15 сезонов, 500+ матчей и всего один сезон (последний в карьере) не дома. Только представьте: за этот период в «Реале» сменилось 17 тренеров, а Гути все играл.

В конце 90-х «Милан» дважды переманивал Гути к себе. Предлагал суперзарплату и постоянное место в основе (Кака тогда еще не было). Гути оба раза отказался: «Я никуда не уйду. Мадрид – мой дом». О втором разе рассказывал Флорентино Перес, который только пришел в клуб. Он тогда был в шоке: у Гути была одна из самых маленьких зарплат в команде, и он не жаловался.

При этом большую часть карьеры Гути был запасным. Причины всегда разные. Конкуренция. Частые травмы. Недоверие тренеров. Нестабильность. Некоторые тренеры специально использовали его как джокера на отдельные минуты.