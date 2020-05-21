Где сейчас Гус Хиддинк

В родной Голландии выступил против решения федерации футбола, когда она опубликовала итоги досрочного завершения чемпионата. Хиддинк поддержал «Камбюр» и «Де Графсхап» – сказал, что эти клубы из развитых футбольных регионов. Его мнение: чемпионат можно расширить на две команды без всяких последствий. Но в Голландии желания Хиддинка уже не учитывали.

Последним назначением Гуса Хиддинка в футболе остается декабрьский анонс от ПСВ. Тогда клуб объявил, что Хиддинк назначен консультантом всего технического персонала команды. К обязанностям он приступил в середине января, но уже через пару месяцев футбол остановился. Из-за этого сорвалось возвращение Хиддинка к обязанностям тренера: его ждали в Австралии на благотворительный матч.

Во время пандемии коронавируса куда интереснее складывалась жизнь у брата Гуса Хиддинка. Рене Хиддинк работает на Мальдивах помощником Мартина Купмана в местной сборной. Вместе с Купманом они застряли в отеле: «Мы сидим здесь только с менеджером и шеф-поваром отеля». Это происходило в конце апреля, когда город Мале закрыли на строгий карантин.