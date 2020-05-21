Гус Хиддинк
Футбол
#Гус Хиддинк #Футбол
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Где сейчас Гус Хиддинк

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imago sportfotodienst/Global Look Press

В сентябре 2019-го Гус Хиддинк лишился последней заметной работы – его сняли с должности главного тренера олимпийской сборной Китая. Китайские боссы так и не увидели заметных результатов годовой работы Хиддинка. Он много времени проводил в родной Голландии, а китайские олимпийцы часто проигрывали. С того момента Хиддинк занялся обычной жизнью.

Осенью Хиддинк уехал в Южную Корею, где обследовал правое колено. В 2002 году он довел Южную Корею до полуфинала ЧМ и стал почетным гражданином Сеула. Теперь приезжает туда лечиться. В 2014-м сеульские медики уже обследовали Хиддинка, а теперь у него проявились симптомы артрита. В Корее Хиддинк поправил здоровье и получил новую порцию внимания.

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В декабре он снова приезжал в Сеул.

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Весной Гус Хиддинк вспомнил работу в России и поздравил «Анжи» с днем рождения. «Мне очень нравилось тренировать вашу команду, чувствовать поддержку ваших болельщиков. Поздравляю вас с 29-летием. Верю, что ваш клуб справится с трудностями и придет к успеху», – сказал Хиддинк в официальном обращении к фанатам «Анжи». Те выбрали его главным тренером символической сборной.

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В родной Голландии выступил против решения федерации футбола, когда она опубликовала итоги досрочного завершения чемпионата. Хиддинк поддержал «Камбюр» и «Де Графсхап» – сказал, что эти клубы из развитых футбольных регионов. Его мнение: чемпионат можно расширить на две команды без всяких последствий. Но в Голландии желания Хиддинка уже не учитывали.

Последним назначением Гуса Хиддинка в футболе остается декабрьский анонс от ПСВ. Тогда клуб объявил, что Хиддинк назначен консультантом всего технического персонала команды. К обязанностям он приступил в середине января, но уже через пару месяцев футбол остановился. Из-за этого сорвалось возвращение Хиддинка к обязанностям тренера: его ждали в Австралии на благотворительный матч.

Во время пандемии коронавируса куда интереснее складывалась жизнь у брата Гуса Хиддинка. Рене Хиддинк работает на Мальдивах помощником Мартина Купмана в местной сборной. Вместе с Купманом они застряли в отеле: «Мы сидим здесь только с менеджером и шеф-поваром отеля». Это происходило в конце апреля, когда город Мале закрыли на строгий карантин.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Одно из воспоминаний по сборной Хиддинка
Комментарии (1)
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гондомар
22 мая 2020, 16:04

Никогда не забуду, как он уничтожил бронзоую сборную, которую потом по крупицам собирал Адвокат. Пусть себе отдыхает на пенсии. Никогда тренировать нормально не умел.

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