Где сейчас Гус Хиддинк
В сентябре 2019-го Гус Хиддинк лишился последней заметной работы – его сняли с должности главного тренера олимпийской сборной Китая. Китайские боссы так и не увидели заметных результатов годовой работы Хиддинка. Он много времени проводил в родной Голландии, а китайские олимпийцы часто проигрывали. С того момента Хиддинк занялся обычной жизнью.
Осенью Хиддинк уехал в Южную Корею, где обследовал правое колено. В 2002 году он довел Южную Корею до полуфинала ЧМ и стал почетным гражданином Сеула. Теперь приезжает туда лечиться. В 2014-м сеульские медики уже обследовали Хиддинка, а теперь у него проявились симптомы артрита. В Корее Хиддинк поправил здоровье и получил новую порцию внимания.
В декабре он снова приезжал в Сеул.
Весной Гус Хиддинк вспомнил работу в России и поздравил «Анжи» с днем рождения. «Мне очень нравилось тренировать вашу команду, чувствовать поддержку ваших болельщиков. Поздравляю вас с 29-летием. Верю, что ваш клуб справится с трудностями и придет к успеху», – сказал Хиддинк в официальном обращении к фанатам «Анжи». Те выбрали его главным тренером символической сборной.
В родной Голландии выступил против решения федерации футбола, когда она опубликовала итоги досрочного завершения чемпионата. Хиддинк поддержал «Камбюр» и «Де Графсхап» – сказал, что эти клубы из развитых футбольных регионов. Его мнение: чемпионат можно расширить на две команды без всяких последствий. Но в Голландии желания Хиддинка уже не учитывали.
Последним назначением Гуса Хиддинка в футболе остается декабрьский анонс от ПСВ. Тогда клуб объявил, что Хиддинк назначен консультантом всего технического персонала команды. К обязанностям он приступил в середине января, но уже через пару месяцев футбол остановился. Из-за этого сорвалось возвращение Хиддинка к обязанностям тренера: его ждали в Австралии на благотворительный матч.
Во время пандемии коронавируса куда интереснее складывалась жизнь у брата Гуса Хиддинка. Рене Хиддинк работает на Мальдивах помощником Мартина Купмана в местной сборной. Вместе с Купманом они застряли в отеле: «Мы сидим здесь только с менеджером и шеф-поваром отеля». Это происходило в конце апреля, когда город Мале закрыли на строгий карантин.
Никогда не забуду, как он уничтожил бронзоую сборную, которую потом по крупицам собирал Адвокат. Пусть себе отдыхает на пенсии. Никогда тренировать нормально не умел.