Гус Хиддинк

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Хиддинк завершил тренерскую карьеру в 74 года
#Гус Хиддинк
Футбол
Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом
#Россия
Футбол
Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед со сборной России. Больше только у Романцева
#Станислав Черчесов
Футбол
Хиддинк возглавил сборную Кюрасао
#Гус Хиддинк
Все новости
Материалы
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
1
Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
3
#Гути
3
Где сейчас Гус Хиддинк
1
#Гус Хиддинк
1
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
Все материалы