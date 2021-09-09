Хиддинк завершил тренерскую карьеру в 74 года

Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры тренера. В ноябре 2021-го ему исполнится 75 лет. В последнее время он работал со сборной Кюрасао.

«Я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу. Я собираюсь остановиться. Окончательно», – цитата Хиддинка.

Хиддинк завоевал со сборной России бронзовые медали Евро-2008, приведя команду к полуфиналу турнира. Он также работал в России, возглавляя «Анжи».

Хиддинк возглавлял семь клубов, включая «ПСВ», «Валенсию», «Реал» и «Челси». Также он был тренером семи сборных, включая Нидерланды, Австралию, Южную Корею, Турцию и Россию.

Как клубный тренер, он выиграл 11 трофеев с «ПСВ», включая Кубок чемпионов, в «Реале» брал Межконтинентальный кубок, а в «Челси» – Кубок Англии. В сборных доходил до полуфинала Евро (с Россией) и двух полуфиналов ЧМ (с Нидерландами и Кореей).