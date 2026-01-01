Гус Хиддинк

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Футбол
Хиддинк завершил тренерскую карьеру в 74 года
#Гус Хиддинк
Футбол
Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом
#Россия
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Футбол
Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед со сборной России. Больше только у Романцева
#Станислав Черчесов
Футбол
Хиддинк возглавил сборную Кюрасао
#Гус Хиддинк