Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин займет аналогичную должность в сборной России и будет совмещать два поста. Его контракт рассчитан до декабря-2021 с возможностью продления.

Сборная России проведет при Карпине семь матчей отбора на ЧМ-2022

За все время со сборной России работали 12 главных тренеров. До Карпина посты в клубах и сборной совмещали пять тренеров:

🇷🇺 Олег Романцев – работал в «Спартаке» и дважды тренировал сборную (1994-1996 и 1998-2002). С ним Россия не вышла из группы на Евро-1996, не попала на Евро-2000 и не вышла из группы на ЧМ-2002.

🇷🇺 Анатолий Бышовец – работал в «Зените» и провел со сборной полгода (1998), где проиграл шесть матчей из шести.

🇷🇺 Валерий Газзаев – работал в ЦСКА и год тренировал сборную (2002-2003). Провел девять матчей – выиграл четыре.

🇳🇱 Гус Хиддинк – в 2009 году временно возглавил «Челси» и тренировал сборную (2006-2010).

🇷🇺 Леонид Слуцкий – работал в ЦСКА и год тренировал сборную, с которой не вышел из группы на Евро-2016 (2015-2016).