Сборная России проведет при Карпине семь матчей отбора на ЧМ-2022

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назначен на аналогичную должность в сборной России. Его контракт рассчитан до декабря-2021, но может быть продлен.

За этот период Россия при Карпине проведет семь матчей. Все – в отборе на ЧМ-2022:

1 сентября. Россия – Хорватия

4 сентября. Кипр – Россия

7 сентября. Россия – Мальта

8 октября. Россия – Словакия

11 октября. Словения – Россия

11 ноября. Россия – Кипр

14 ноября. Хорватия – Россия

После трех туров в квалификации к ЧМ-2022 Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе Н.

Главное достижение России на чемпионатах мира – четвертьфинал на домашнем ЧМ-2018.