Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
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#Валерий Карпин #Россия #ЧМ-2022

Сборная России проведет при Карпине семь матчей отбора на ЧМ-2022

вчера, 21:29

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назначен на аналогичную должность в сборной России. Его контракт рассчитан до декабря-2021, но может быть продлен.

За этот период Россия при Карпине проведет семь матчей. Все – в отборе на ЧМ-2022:

  • 1 сентября. Россия – Хорватия
  • 4 сентября. Кипр – Россия
  • 7 сентября. Россия – Мальта
  • 8 октября. Россия – Словакия
  • 11 октября. Словения – Россия
  • 11 ноября. Россия – Кипр
  • 14 ноября. Хорватия – Россия

После трех туров в квалификации к ЧМ-2022 Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе Н.

Главное достижение России на чемпионатах мира – четвертьфинал на домашнем ЧМ-2018.

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Источник:
Гол.ру
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