Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
Сборная России проведет при Карпине семь матчей отбора на ЧМ-2022
вчера, 21:29
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назначен на аналогичную должность в сборной России. Его контракт рассчитан до декабря-2021, но может быть продлен.
За этот период Россия при Карпине проведет семь матчей. Все – в отборе на ЧМ-2022:
- 1 сентября. Россия – Хорватия
- 4 сентября. Кипр – Россия
- 7 сентября. Россия – Мальта
- 8 октября. Россия – Словакия
- 11 октября. Словения – Россия
- 11 ноября. Россия – Кипр
- 14 ноября. Хорватия – Россия
После трех туров в квалификации к ЧМ-2022 Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе Н.
Главное достижение России на чемпионатах мира – четвертьфинал на домашнем ЧМ-2018.
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