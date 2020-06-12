Карпин – главный курильщик страны. Начал в 19 и верит: в меру не вред. Тренируя «Спартак», расходовал по пачке в день
Курение вредно. Не пробуйте или бросайте, если еще не.
Валерий Карпин курит больше 30 лет. В 1999-м он рассказывал «Спорт-Экспрессу» про первую сигарету: «В 19 лет. Когда меня из таллинской команды отправили в часть. Там мне и дали попробовать — то ли «Беломорканал», то ли «Приму».
Тогда же назвал и марку: «Мальборо», лайт. Но чрезвычайно редко. 9 октября в Москве позволил себе такую слабость. Думал, поможет. Но это самообман». 9 октября был легендарный матч Россия – Украина, когда наша сборная не попала на Евро-2000. После матча плакал даже Карпин.
Курил Карпин, и когда играл в Испании. Такой момент в «Реале Сосьедад»: «Однажды была у нас тренировка в тренажерном зале. Думал, занятие уже закончилось. Ну и говорю своему напарнику по курению Дарко Ковачевичу: «Все, ладно, пошли уже». Оказывается, тренировка еще не закончилась, была еще растяжка. Ну и туда, где мы курили, заходит главный тренер Рейнальд Денуэкс и говорит: «Ребята, а вы что здесь делаете? Ну-ка давайте быстро на тренировку».
Потом Денуэкс меня вызвал и говорит: «Валера, куришь до тренировки, после тренировки. Это понятно. Но, пожалуйста, хотя бы во время тренировки не кури». Говорю: «Ок, хорошо, мистер».
К курению Карпина в Испании относились примерно так же: «Мы шли на втором месте, чуть не вышли на первое – и все называли игроков великими, великолепными. А в следующем сезоне, участвуя в Лиге чемпионов, спаслись от вылета за пять туров до финиша, и тут же статья: «Карпин уже не тот, в таком возрасте курить нельзя». Потом опять здорово стартуем в примере, я что-то забил – и никто про курение не вспоминает».
Уже после завершения карьеры Карпин вел ток-шоу о футболе в Испании El Rondo. «За столиком вся четверка шоуменов: Валерий, седовласый мэтр Кики Гуаш, очаровательная Лурдес и энергичный Хуан Карлос. Пока остальная троица что-то обсуждает, Карпин, потягивая сигарету, делает записи в папку ведущего», – рассказывал «Советский спорт».
В «Спартаке» привычка усилилась: «Курю много. В день целая пачка выходит. Видимо, на нервах».
На следующий год «Спартак» провалил решающий матч в Лиге чемпионов, проиграв 0:3 «Марселю», Карпин после него уехал успокаиваться в ресторан с дочкой и друзьями. «Карпин заметно переживал разгромное поражение от марсельцев и по этому поводу выкурил несколько сигарет, чего за ним давно не наблюдалось», – заметили очевидцы.
«На первой же тренировке Карпин был замечен с сигаретой. Прекрасно!» – иронично отреагировал фанат, когда Карпин возглавил «Мальорку». Там не бросил.
Самое шумное интервью по поводу сигарет Карпин дал в 2016 году. Он упомянул, что в «Спартаке» его застукали за курением и оштрафовали на два доллара, но дальше была такая цитата:
«Не думаю, что это приносит огромный вред. Алкоголь, никотин – все должно быть в меру. Я курю с 19 лет. На своем опыте знаю: если тренируешься и играешь, выкуривая по 5-6 сигарет в день, то курение не вредит вообще. Если курить одну-две пачки в день, тогда, наверное, вредит. А так весь никотин выходит очень быстро».
Возмутился даже врач сборной России Эдуард Безуглов: «Не нужно говорить ерунду ради оригинальности. Мы также все прекрасно знаем, что курение в разы увеличивает риск развития ряда онкологических заболеваний. Дай Бог здоровья Карпину, но не стоит делать голословных заявлений в этом вопросе. Пусть лучше сосредоточится на обсуждении футбольной тактики».
Карпин курил много, об этом говорили и игроки. Федор Кудряшов застал его в «Спартаке»: «Заходишь в кабинет, а перед тобой сидит гендиректор, который закинул ноги на стол, курит и разговаривает матом». Цитата от Эйдена Макгиди: «Он дымил как паровоз. Вообще, в России все игроки курят».
В 2017-м Карпин дал себе обещание меньше курить с нового года – хотя бы половину пачки. Напомнил: «Если ты на поле в порядке, выполняешь все, что говорит тренер, – какая разница, куришь или нет? Я в 36 лет бегал больше, чем молодые! Спасибо родителям – генетика. Когда на медосмотрах дул в специальную трубку, врачи отмечали, что у меня большой объем легких. А есть футболисты, которые к сигаретам не прикасаются, но на всех тестах – среди замыкающих».
Через год появилось сообщение, что Карпин продает квартиру в Москве. Указывалось, что там есть еще и особая комната для курения сигар.
Карпина и сейчас спрашивают о курении. Кажется, он уже все рассказал. Теперь просто отшучивается: «Пили, курили, играли. А сейчас не пьют, не курят и не играют».