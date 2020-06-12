Карпин – главный курильщик страны. Начал в 19 и верит: в меру не вред. Тренируя «Спартак», расходовал по пачке в день

Курил Карпин, и когда играл в Испании. Такой момент в «Реале Сосьедад»: «Однажды была у нас тренировка в тренажерном зале. Думал, занятие уже закончилось. Ну и говорю своему напарнику по курению Дарко Ковачевичу: «Все, ладно, пошли уже». Оказывается, тренировка еще не закончилась, была еще растяжка. Ну и туда, где мы курили, заходит главный тренер Рейнальд Денуэкс и говорит: «Ребята, а вы что здесь делаете? Ну-ка давайте быстро на тренировку».

Потом Денуэкс меня вызвал и говорит: «Валера, куришь до тренировки, после тренировки. Это понятно. Но, пожалуйста, хотя бы во время тренировки не кури». Говорю: «Ок, хорошо, мистер».

К курению Карпина в Испании относились примерно так же: «Мы шли на втором месте, чуть не вышли на первое – и все называли игроков великими, великолепными. А в следующем сезоне, участвуя в Лиге чемпионов, спаслись от вылета за пять туров до финиша, и тут же статья: «Карпин уже не тот, в таком возрасте курить нельзя». Потом опять здорово стартуем в примере, я что-то забил – и никто про курение не вспоминает».