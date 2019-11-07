Во время матчей Лиги чемпионов Сарри жует сигаретные фильтры. Курить сигареты запрещено регламентом

Нормальное явление на скамейке «Юве» в Лиге чемпионов: Сарри сидит и что-то жует даже во время разговоров с игроками. Во рту у главного тренера «Ювентуса» совсем не жвачка (как любил Фергюсон) – это сигаретный фильтр. Все знают, что Сарри – курильщик. Во время матчей Серии А он курит сигареты, клубы делают для него специальные курительные комнаты.

Сигаретные фильтры стали для Сарри способом обхода регламента и внутренних запретов. Впервые с фильтрами Сарри увидели в Англии – там ему мешал закон о запрете на курение в закрытых помещениях. В рабочее время Сарри не давали курить в любом месте на территории клуба. В матче «Челси» и «Хаддерсфилда» его заметили жующим фильтр – ничего не нарушил.

Тогда же Сарри рассказывал, что может вообще отказаться от курения: «Я буду курить вечером, а не во время матчей. Я собираюсь остановиться только на один или два года, затем я начну снова». На турнирах ФИФА и УЕФА запрещено курение в технической зоне – за это наказывают штрафом. Бывают временные запреты и для фанатов. Во время финала ЛЧ-2015 им разрешили курить только до турникетов.