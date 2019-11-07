Во время матчей Лиги чемпионов Сарри жует сигаретные фильтры. Курить сигареты запрещено регламентом
Нормальное явление на скамейке «Юве» в Лиге чемпионов: Сарри сидит и что-то жует даже во время разговоров с игроками. Во рту у главного тренера «Ювентуса» совсем не жвачка (как любил Фергюсон) – это сигаретный фильтр. Все знают, что Сарри – курильщик. Во время матчей Серии А он курит сигареты, клубы делают для него специальные курительные комнаты.
Сигаретные фильтры стали для Сарри способом обхода регламента и внутренних запретов. Впервые с фильтрами Сарри увидели в Англии – там ему мешал закон о запрете на курение в закрытых помещениях. В рабочее время Сарри не давали курить в любом месте на территории клуба. В матче «Челси» и «Хаддерсфилда» его заметили жующим фильтр – ничего не нарушил.
Тогда же Сарри рассказывал, что может вообще отказаться от курения: «Я буду курить вечером, а не во время матчей. Я собираюсь остановиться только на один или два года, затем я начну снова». На турнирах ФИФА и УЕФА запрещено курение в технической зоне – за это наказывают штрафом. Бывают временные запреты и для фанатов. Во время финала ЛЧ-2015 им разрешили курить только до турникетов.
Когда Сарри переходил на работу в «Ювентус», болельщики своеобразно объясняли его решение именно через курение: «Сарри не просто устал от «Челси». Он устал, потому что не может регулярно курить сигарету на публике». В Италии у Сарри таких проблем не было – там он много курил в любой команде, на тренировках и в матчах. Там такое не запрещали, а жевать фильтр уже не нужно.
Интересно, что в «Ювентусе» Сарри не бросил курить и после пневмонии. Но в Лиге чемпионов так просто нельзя. Тут же важен и сам вред сигаретных фильтров. Защитная часть каждой такой сигареты с фильтром состоит из ацетата целлюлозы – типа пластика. Фильтры не защищают организм от токсичных веществ, а параллельно еще и загрязняют природу. Об этом есть большие исследования ученых.
British Medical Journal показал исследование, где назвал сигаретные фильтры большим обманом и для здоровья человека. При курении фильтры не защищают от вредных токсинов. Некоторые ученые вообще говорят, что сигаретные фильтры создали для избавления от страха курения. Они же повышают риск рака легких, потому что курильщик энергично вдыхает канцерогены.
Вред от жевания сигаретных фильтров пока не доказан. Сам Сарри от такой привычки точно не откажется просто так.