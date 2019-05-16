Алекс Фергюсон
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#Алекс Фергюсон #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Жвачка Фергюсона – часть культуры. На eBay ее продают за полмиллиона, а в Иране посвящают спектакль

16 мая 2019, 09:27
Николай Живоглядов

Без нее не бывает сэра Алекса Фергюсона − самого успешного и влиятельного тренера английского футбола последних 25 лет. О его привычке болельщики помнят до сих пор и даже зарабатывают на этом, хотя тренер вышел на пенсию шесть лет назад. После последнего матча САФа (бомбические 5:5 с «Вест Бромвичем» в гостях) фанат подобрал выплюнутую тренером жвачку и выставил на eBay.

В марте она улетела с аукциона за 450 тысяч евро, а полученные деньги пошли в благотворительный фонд. Чтобы понимать масштаб безумия: за такую же жвачку Бритни Спирс в 2004 году отдали 14 тысяч долларов, боксерские перчатки Мохаммеда Али продали за 400 тысяч.

Жвачка Фергюсона – символ, который сопровождает шотландца всю карьеру. Привычку босса перенимал его помощник Карлуш Кейруш, а по интенсивности жевания можно было легко определить, как сильно Фергюсон заведен в данный момент. 

Просто оцените масштаб увлечения:

Когда Уле Гуннар Сульшер зимой подхватил «МЮ» и включил режим волшебника, фанатов тут же пробило на ностальгию и связь с его великим учителем. Хотя новый тренер просто жевал жвачку во время одного из матчей.

«Думаю, это не совпадение, что мы все подумали об одном и том же человеке, когда увидели это»

До жвачек Фергюсон плевался, после − ронял их изо рта

До прихода в «Манчестер Юнайтед» в 1986 году Алекс Фергюсон вообще не жевал жвачку, но имел другую плохую привычку – часто плевался на газон. Кто-то из команды адски бесился с этого и пожаловался президенту клуба Мэтту Басби. Руководство обратилось к спонсорам: те предложили жевательную резинку и заменили одну привычку другой. С того момента челюсти Фергюсона не останавливались ни во время побед, ни при поражениях.

САФ предпочитает один вид жвачки – Wrigley с мятным вкусом. Wrigley – первый бренд в мире, который оборудовал упаковку продуктов штрих-кодами (1974 год). Американская компания со штаб-квартирой в Чикаго появилась в 1891 году и, кроме жевательных резинок, изготавливает леденцы и конфеты. Если бы Фергюсон не плевался бы жвачками на газон, то стал бы идеальной рекламой для любимого производителя.

Жвачка Фергюсона с его последнего матча

FOX Sports

Когда Фергюсон орал на судей, то не раз терял жвачку изо рта. Его манера жевания впечатляла не всех. Экс-защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Алан Хансен отмечает: «Некоторые люди выглядят просто неряшливо, когда жуют. На такой работе, как у меня, этого просто нет. Нужно выглядеть презентабельно. Не так сложно делать это немного утонченно».

Ученые говорят, что жвачка – фактор успеха Ферги. Серьезно: с ней он быстрее думал

Наиболее простое объяснение привычки Фергюсона: он жевал жвачку, чтобы меньше стрессовать и по максимуму концентрироваться на игре. Доктор Эндрю Аллен из психиатрического отделения колледжа в Корке и профессор Эндрю Смит из университета в Кардиффе исследовали процесс с учетом когнитивных показателей, настроения и самочувствия пациентов.

Ученые установили, что у людей, жующих жвачку, усиливается внимание, бдительность и реакция, увеличивается частота сердечных сокращений и улучшается моторика кишечника. Аллен и Смит обнаружили, что если человек в течение рабочего дня жует жвачку, то испытывает меньше когнитивных проблем и более продуктивен.

«Возможно, футбольные тренеры пришли к идее жевать резинку случайно, но, кажется, они на правильном пути», – говорит Смит. С ирландскими исследователями согласны японские ученые из института радиологических наук. Они уверены, что привычка жевать жвачку стала частью успеха Фергюсона: так тренер быстрее думал во время матчей.

The Sun Football

«Результаты наших исследований свидетельствуют, что жевание жвачки повышает уровень возбуждения и бдительности. Их эффект приводит к улучшению когнитивных показателей», – отмечают японские ученые в своей работе, опубликованной в журнале Brain and Cognition. По их данным, процесс жевания усиливает приток крови в мозг и влияет на восемь его областей, при этом ухудшает кратковременную память.

Жвачка Фергюсона вдохновляет на творчество. Вот три крутых сюжета

1. Жвачка Фергюсона стала прототипом главного героя комедии The Recyclables [с английского – «Перерабатываемые»] в тегеранском театре «Шахразад». Кроме жвачки в постановке участвуют еще три действующих лица: ржавый гвоздь, использованная игла и окурок. Главный герой утверждает, что он – та самая жвачка, которая ушла с аукциона за полмиллиона евро. Позднее другие персонажи узнают, что все происходящее – понты, а жвачка – просроченный самозванец со вкусом банана.

Пьесу крутили в театре с декабря 2018 по январь 2019 года. Режиссер комедии Реза Хейдари рассказывает: «Мне очень нравятся предметы. Я уважаю их, потому что также работаю дизайнером по освещению: лампы – мои хорошие друзья. Они заставляют меня чувствовать себя хорошо. У вещей могут быть амбиции, мечты и желание измениться как люди».

2. Сайт Eplwire.comпридумывает дикости про звезд футбола: тут и про причастность Луиса Суареса к убийству Кеннеди, и про общение Джоуи Бартона с призраком Гитлера. Байка про жвачку Фергюсона – тоже здесь. Пересказываем.

Корейский студент Ви Алекс Пи (которого назвали в честь Фергюсона) предложил поставить шотландцу памятник из жвачек рядом с «Олд Траффордом». Идея пришла к художнику во время учебы в школе искусств Манчестера: «Когда я смотрел матчи, всегда задавался вопросом: «Что случилось со всеми его жвачками?». Эта мысль застряла в моем уме, словно жеваная пластинка Wrigley».

Global Look Press

С этой идеей Ви Алекс обратился в клуб и к самому САФу и получил от обеих сторон одобрение. Для реализации проекта потребовалось 14 тонн жвачки. Собрать такой объем одному нереально: кореец полез в соцсети и получил масштабный отклик. В общежитие корейца слали жеваные жвачки со всего мира, помогали даже звезды – например, гитарист The Stone Roses Гари Маунфилд и телеведущий Имонн Холмс.

Остальное собирали у стадиона. Для помощников придумали название – Manchewster United [с английского chew – «жвачка»]. «Больше всего нам нужна вишнево-красная резинка Hubba Bubba, чтобы создать нос сэра Алекса», – рассказывает Пи.

3. Сатирическая британская газета NewsBiscuit шутит: «Энергии от жевания жвачки Фергюсоном хватит, чтобы обеспечить электричеством область размером с Линкольншир [графство на востоке Англии]».

Доктор Шейла Фогерти в шутку (или нет?) хочет из привычки тренера получить практическую выгоду: «Мы считаем, что если правильно использовать челюсти Алекса Фергюсона, то они решат многие мировые энергетические проблемы».

Жевал. Жует. Будет жевать

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