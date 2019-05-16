Жвачка Фергюсона – часть культуры. На eBay ее продают за полмиллиона, а в Иране посвящают спектакль

Без нее не бывает сэра Алекса Фергюсона − самого успешного и влиятельного тренера английского футбола последних 25 лет. О его привычке болельщики помнят до сих пор и даже зарабатывают на этом, хотя тренер вышел на пенсию шесть лет назад. После последнего матча САФа (бомбические 5:5 с «Вест Бромвичем» в гостях) фанат подобрал выплюнутую тренером жвачку и выставил на eBay.

В марте она улетела с аукциона за 450 тысяч евро, а полученные деньги пошли в благотворительный фонд. Чтобы понимать масштаб безумия: за такую же жвачку Бритни Спирс в 2004 году отдали 14 тысяч долларов, боксерские перчатки Мохаммеда Али продали за 400 тысяч.

Жвачка Фергюсона – символ, который сопровождает шотландца всю карьеру. Привычку босса перенимал его помощник Карлуш Кейруш, а по интенсивности жевания можно было легко определить, как сильно Фергюсон заведен в данный момент.

Просто оцените масштаб увлечения: