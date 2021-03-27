Станислав Черчесов
ЧМ-2022
Футбол
Олег Романцев
Гус Хиддинк
Россия
Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед со сборной России. Больше только у Романцева
51 минуту назад
Матч отборочного турнира к ЧМ-2022 против Словении (2:1) стал для Станислава Черчесова 51-м в качестве главного тренера сборной России.
За это время команда победила 22 раза. Столько же побед было у Гуса Хиддинка (за 39 матчей). При Черчесове сборная России еще 12 раз сыграла вничью и 17 – проиграла.
Лидер по количеству побед с Россией – Олег Романцев, который из 60-ти матчей выиграл 36.
Сборная России проиграла только раз за 32 домашних отборочных матча к ЧМ в истории
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