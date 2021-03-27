Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед со сборной России. Больше только у Романцева

За это время команда победила 22 раза. Столько же побед было у Гуса Хиддинка (за 39 матчей). При Черчесове сборная России еще 12 раз сыграла вничью и 17 – проиграла.

Лидер по количеству побед с Россией – Олег Романцев, который из 60-ти матчей выиграл 36.

Сборная России проиграла только раз за 32 домашних отборочных матча к ЧМ в истории