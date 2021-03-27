Станислав Черчесов
ЧМ-2022
Футбол
Олег Романцев
Гус Хиддинк
Россия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Станислав Черчесов #Россия #ЧМ-2022 #Футбол #Гус Хиддинк #Олег Романцев

Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед со сборной России. Больше только у Романцева

51 минуту назад

Матч отборочного турнира к ЧМ-2022 против Словении (2:1) стал для Станислава Черчесова 51-м в качестве главного тренера сборной России.

Матч завершен
Россия
Дзюба 26
Дзюба 35
2:1
Матч завершен
Словения
Иличич 36

За это время команда победила 22 раза. Столько же побед было у Гуса Хиддинка (за 39 матчей). При Черчесове сборная России еще 12 раз сыграла вничью и 17 – проиграла.

Лидер по количеству побед с Россией – Олег Романцев, который из 60-ти матчей выиграл 36.

Сборная России проиграла только раз за 32 домашних отборочных матча к ЧМ в истории

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спорт-Экспресс»
Еще по теме
Черчесов никогда не уходил сам из-за плохих результатов. Его контракт в сборной действует еще два года
Тренер Черчесов – этическая дилемма о методах и результате
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Станислав Черчесов
#Россия
#ЧМ-2022
#Футбол
#Гус Хиддинк
#Олег Романцев