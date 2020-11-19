Черчесов никогда не уходил сам из-за плохих результатов. Его контракт в сборной действует еще два года
Россия ужасно закончила выступления в Лиге наций, получив 0:5 от Сербии. Это худшее поражение за 16 лет и шестой подряд матч без побед.
На этом фоне многие обсуждают возможное увольнение Черчесова. Насколько это реально?
Что сказал сам Черчесов
- Гильерме ушел в перерыве, потому что не выручал.
- У команды не было движения, которое должно быть.
- Напомнил всем о выходе на Евро-2020.
Главное – про возможное увольнение:
«Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело».
Он вообще как работает? Хорошо или не очень?
Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года.
🔴 Перед ЧМ-2018 команда провела 18 товарищеских матчей. Обыграла только Венгрию, Южную Корею, Гану, Румынию и «Динамо».
🔴 Не вышла из группы на Кубке конфедераций. Поражение от Мексики в решающей игре.
🟢 Дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.
🟡 Стала второй в группе Лиги наций.
🟢 За два тура до конца квалификации вышла на Евро-2020.
🟡 Снова стала второй в группе Лиги наций.
Результаты осени-2020:
- Удачный старт в Лиге наций с победами над Сербией и Венгрией.
- После этого – шесть матчей без побед, включая товарищеские.
- В Сербии – самое крупное поражение за 16 лет.
Статистика за все годы – грустная:
Что у него с контрактом
Черчесов обновил контракт в марте 2020 года. Теперь он действует до конца 2022-го. Чемпионат мира-2022 заканчивается 18 декабря.
«После выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года», – сказал Черчесов.
Президент РФС Александр Дюков сказал, что сборная досрочно квалифицировалась на Евро, показывает качественный футбол и находит новых молодых игроков.
Контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года, если сборная выйдет из группы на ЧМ-2022.
Как он уходил из клубов
«Куфштайн» – ушел сам на повышение.
«Ваккер-Тироль» – чуть не вылетел и был уволен.
«Спартак» – был уволен. На вопрос об отставке после 1:4 от киевского «Динамо» в Лиге чемпионов он ответил: «Покидать команду я не собираюсь. Порядочные люди должны держать удар и исправляться». Через день он был отстранен, чуть позже – официально уволен.
«Жемчужина» – проект закрылся.
«Терек» – вывел клуб на самое высокое в его истории место (восьмое в РПЛ), но руководство не стало продлевать с ним контракт.
«Амкар» – не доработал до конца сезона, потому что ушел в «Динамо».
«Динамо» – провалил заключительную часть чемпионата и был уволен перед новым сезоном. Другая версия увольнения – из-за конфликта по поводу неподписанных игроков.
«Легия» – по окончании чемпионского сезона разошелся с руководством в вопросе усиления состава и расстался с клубом.