Станислав Черчесов
Лига наций
Футбол
Россия
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#Станислав Черчесов #Россия #Футбол #Лига наций

Черчесов никогда не уходил сам из-за плохих результатов. Его контракт в сборной действует еще два года

4 часа назад

РФС

Россия ужасно закончила выступления в Лиге наций, получив 0:5 от Сербии. Это худшее поражение за 16 лет и шестой подряд матч без побед. 

На этом фоне многие обсуждают возможное увольнение Черчесова. Насколько это реально?

Что сказал сам Черчесов

  • Гильерме ушел в перерыве, потому что не выручал. 
  • У команды не было движения, которое должно быть.
  • Напомнил всем о выходе на Евро-2020.

Главное – про возможное увольнение:

«Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело».

РФС

Он вообще как работает? Хорошо или не очень?

Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года.

🔴 Перед ЧМ-2018 команда провела 18 товарищеских матчей. Обыграла только Венгрию, Южную Корею, Гану, Румынию и «Динамо».

🔴 Не вышла из группы на Кубке конфедераций. Поражение от Мексики в решающей игре.

🟢 Дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.

🟡 Стала второй в группе Лиги наций.

🟢 За два тура до конца квалификации вышла на Евро-2020.

🟡 Снова стала второй в группе Лиги наций.

Результаты осени-2020:

  • Удачный старт в Лиге наций с победами над Сербией и Венгрией.
  • После этого – шесть матчей без побед, включая товарищеские.
  • В Сербии – самое крупное поражение за 16 лет.

Статистика за все годы – грустная:

Что у него с контрактом

Черчесов обновил контракт в марте 2020 года. Теперь он действует до конца 2022-го. Чемпионат мира-2022 заканчивается 18 декабря.

«После выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года», – сказал Черчесов.

Президент РФС Александр Дюков сказал, что сборная досрочно квалифицировалась на Евро, показывает качественный футбол и находит новых молодых игроков.

Контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года, если сборная выйдет из группы на ЧМ-2022.

Как он уходил из клубов

«Куфштайн» – ушел сам на повышение.

«Ваккер-Тироль» – чуть не вылетел и был уволен.

«Спартак» – был уволен. На вопрос об отставке после 1:4 от киевского «Динамо» в Лиге чемпионов он ответил: «Покидать команду я не собираюсь. Порядочные люди должны держать удар и исправляться». Через день он был отстранен, чуть позже – официально уволен.

Russian Look / Global Look Press

«Жемчужина» – проект закрылся.

«Терек» – вывел клуб на самое высокое в его истории место (восьмое в РПЛ), но руководство не стало продлевать с ним контракт.

«Амкар» – не доработал до конца сезона, потому что ушел в «Динамо».

«Динамо» – провалил заключительную часть чемпионата и был уволен перед новым сезоном. Другая версия увольнения – из-за конфликта по поводу неподписанных игроков.

«Легия» – по окончании чемпионского сезона разошелся с руководством в вопросе усиления состава и расстался с клубом.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Это было ужасно
💁‍♂️ Россию утомила Сербия, которая не вышла на Евро, не побеждала в группе и потеряла трех людей из-за ковида
0:5 от Сербии. Самое крупное поражение за 16 лет, падение в третью корзину отбора к ЧМ-2022 и другие ужасы
0:4 от Сербии в первом тайме. А Заболотный бил шесть раз и ни разу не попал
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