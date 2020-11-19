Черчесов никогда не уходил сам из-за плохих результатов. Его контракт в сборной действует еще два года

Россия ужасно закончила выступления в Лиге наций, получив 0:5 от Сербии. Это худшее поражение за 16 лет и шестой подряд матч без побед.

На этом фоне многие обсуждают возможное увольнение Черчесова. Насколько это реально?

Что сказал сам Черчесов

Гильерме ушел в перерыве, потому что не выручал.

У команды не было движения, которое должно быть.

Напомнил всем о выходе на Евро-2020.

Главное – про возможное увольнение:

«Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело».