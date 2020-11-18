0:4 от Сербии в первом тайме. А Заболотный бил шесть раз и ни разу не попал

Катастрофа после первого тайма в последнем туре Лиги наций – Сербия забила России четыре гола.

Фактически Сербия и создала четыре момента за тайм:

⚽️ На десятой минуте Радонич с помощью рикошета точно пробил из-за пределов штрафной.

⚽️ На 25-й – Йович перепрыгнул Жиркова и попал с бликого расстояния.

⚽️ На 40-й – Влахович добил мяч, отраженный Гильерме после удара издали.

⚽️ На 45-й – Йович головой точно пробил, опередив Дивеева и Джикию.

4:0.

Антон Заболотный во втором матче подряд вышел в стартовом составе России при отсутствии Артема Дзюбы.

Он нанес всего на один удар меньше, чем вся сборная Сербии – бил шесть раз.

Уже на первой минуте запорол супермомент почти с линии вратарской, пробив во вратаря. Еще один с острого угла – снова в него же.