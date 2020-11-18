0:4 от Сербии в первом тайме. А Заболотный бил шесть раз и ни разу не попал
Катастрофа после первого тайма в последнем туре Лиги наций – Сербия забила России четыре гола.
Фактически Сербия и создала четыре момента за тайм:
⚽️ На десятой минуте Радонич с помощью рикошета точно пробил из-за пределов штрафной.
⚽️ На 25-й – Йович перепрыгнул Жиркова и попал с бликого расстояния.
⚽️ На 40-й – Влахович добил мяч, отраженный Гильерме после удара издали.
⚽️ На 45-й – Йович головой точно пробил, опередив Дивеева и Джикию.
4:0.
Антон Заболотный во втором матче подряд вышел в стартовом составе России при отсутствии Артема Дзюбы.
Он нанес всего на один удар меньше, чем вся сборная Сербии – бил шесть раз.
Уже на первой минуте запорол супермомент почти с линии вратарской, пробив во вратаря. Еще один с острого угла – снова в него же.
Через десять минут примерно с того же расстояния бил уже головой.
Еще через десять минут – технично подправлял мяч после прострела Караваева. Чуть мимо.
На 32-й минуте – уже проталкивал мяч из пределов вратарской, но снова попал во вратаря.
После розыгрыша углового подставлял ногу после удара Жиркова. Выше.
Бил шесть раз, трижды попал в створ. В каждом моменте, казалось бы, делал все правильно – и на первой минуте удался хороший удар, потом красиво завершал после прострела – чуть-чуть не попал, да и ногу подставлял правильно, но не исполнил.
Да и сторонние факторы – не причем.
Но факты таковы: шесть ударов, из которых пять – с близкого расстояния, но ни одного гола. А команда проигрывает 0:4.