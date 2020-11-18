Антон Заболотный
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#Антон Заболотный #Россия #Футбол #Сербия #Лига наций

0:4 от Сербии в первом тайме. А Заболотный бил шесть раз и ни разу не попал

вчера, 23:50

РФС

Катастрофа после первого тайма в последнем туре Лиги нацийСербия забила России четыре гола.

Фактически Сербия и создала четыре момента за тайм:

⚽️ На десятой минуте Радонич с помощью рикошета точно пробил из-за пределов штрафной.

⚽️ На 25-й – Йович перепрыгнул Жиркова и попал с бликого расстояния.

⚽️ На 40-й – Влахович добил мяч, отраженный Гильерме после удара издали.

⚽️ На 45-й – Йович головой точно пробил, опередив Дивеева и Джикию.

4:0.

Антон Заболотный во втором матче подряд вышел в стартовом составе России при отсутствии Артема Дзюбы.

Он нанес всего на один удар меньше, чем вся сборная Сербии – бил шесть раз.

Уже на первой минуте запорол супермомент почти с линии вратарской, пробив во вратаря. Еще один с острого угла – снова в него же.

Через десять минут примерно с того же расстояния бил уже головой.

Еще через десять минут – технично подправлял мяч после прострела Караваева. Чуть мимо.

На 32-й минуте – уже проталкивал мяч из пределов вратарской, но снова попал во вратаря.

После розыгрыша углового подставлял ногу после удара Жиркова. Выше.

Бил шесть раз, трижды попал в створ. В каждом моменте, казалось бы, делал все правильно – и на первой минуте удался хороший удар, потом красиво завершал после прострела – чуть-чуть не попал, да и ногу подставлял правильно, но не исполнил.

Да и сторонние факторы – не причем.

Но факты таковы: шесть ударов, из которых пять – с близкого расстояния, но ни одного гола. А команда проигрывает 0:4.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты с трансляции
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