Первый матч Жиркова в сборной – в специальной черно-белой форме. Девять игроков того вечера станут чемпионами мира
Впервые за Россию Юрий Жирков сыграл 9 февраля 2005 года. Сотый матч против Сербии он проведет спустя 5761 день.
А тогда 21-летний Жирков дебютировал в товарищеском матче против Италии. Вкратце об игре:
• Россия вышла в необычной черно-белой форме. Это жест против расизма. В тот же день в таких же футболках вышла и сборная Португалии на матч с Ирландией. Голландия тоже сыграла с Англией в черно-белом. Бразилия и «Барселона» тоже выпускали такую форму.
• Матч проходил в Кальяри на стадионе «Сан-Элия», где давно проводились три матча ЧМ-1990. Местный клуб в Серии А сейчас играет на другой арене – «Сан-Элия» реконструируется уже несколько лет.
• Россию тогда еще тренировал Георгий Ярцев, а играли Бугаев, Бояринцев и Каряка. Этим матчем карьеру в сборной завершил Аленичев. Из того состава Жирков – единственный, кто еще играет.
Стартовый состав: Малафеев, Евсеев, Сенников, Анюков, Бугаев, Жирков, Измайлов, Хохлов, Сычев, Лоськов, Кержаков.
На замену выходили: Бояринцев, Аленичев, Каряка, Колодин.
• Жирков – единственный игрок ЦСКА в том матче, хотя были вызваны еще Акинфеев и Алексей Березуцкий. Но оба они в итоге готовились к матчу плей-офф Кубка УЕФА против «Бенфики», а Жирков на эту игру был дисквалифицирован. Поэтому и поехал в сборную. Президент РФС Вячеслав Колосков шумел: «Интересы клуба в очередной раз поставлены выше интересов сборной, которая просто-напросто унижена». Менее чем за полгода до этого Россия проиграла Португалии 1:7.
• Италия проводила матч день в день ровно за 17 месяцев до победы на чемпионате мира. 17 – это еще и число сыгравших в тот день итальянцев. Девять из игравших в тот вечер стали чемпионами мира.
• Жирков же через три месяца забьет победный гол за ЦСКА в финале Кубка УЕФА.
• В первом тайме итальянцы дважды зарядили в штангу (Вьери, Пирло), во втором – дважды в ворота. За шесть минут исход матча решили голы Джилардино и Бароне.
• Жирков получил лучшую оценку от «Спорт-Экспресса» среди наших игроков (6,0). А от Corriere dello Sport – 6,5. Tuttosport написал, что Жирков дважды переигрывал Бонеру на фланге, но сдал во втором тайме. Комментатор Виктор Гусев отметил хладнокровие и изобретательность дебютанта.
Клубный год-2005 для Жиркова был прекрасным – чемпионство и Кубок с ЦСКА плюс евротрофей. За сборную – не самым позитивным: да, он дебютировал в сборной, провел там несколько матчей, но в решающих играх за выход на ЧМ-2006 не участвовал, а Россия туда и не отобралась. Еще одним разочарованием было выступление в молодежке – тот самый матч против Дании с пятью удалениями и бросок футболки.
Зато дальше были чемпионаты мира и Кубок конфедераций, бронза Евро и номинация на «Золотой мяч».