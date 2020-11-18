Первый матч Жиркова в сборной – в специальной черно-белой форме. Девять игроков того вечера станут чемпионами мира

• Матч проходил в Кальяри на стадионе «Сан-Элия», где давно проводились три матча ЧМ-1990. Местный клуб в Серии А сейчас играет на другой арене – «Сан-Элия» реконструируется уже несколько лет.

• Россию тогда еще тренировал Георгий Ярцев, а играли Бугаев, Бояринцев и Каряка. Этим матчем карьеру в сборной завершил Аленичев. Из того состава Жирков – единственный, кто еще играет.

Стартовый состав: Малафеев, Евсеев, Сенников, Анюков, Бугаев, Жирков, Измайлов, Хохлов, Сычев, Лоськов, Кержаков.

На замену выходили: Бояринцев, Аленичев, Каряка, Колодин.

• Жирков – единственный игрок ЦСКА в том матче, хотя были вызваны еще Акинфеев и Алексей Березуцкий. Но оба они в итоге готовились к матчу плей-офф Кубка УЕФА против «Бенфики», а Жирков на эту игру был дисквалифицирован. Поэтому и поехал в сборную. Президент РФС Вячеслав Колосков шумел: «Интересы клуба в очередной раз поставлены выше интересов сборной, которая просто-напросто унижена». Менее чем за полгода до этого Россия проиграла Португалии 1:7.

• Италия проводила матч день в день ровно за 17 месяцев до победы на чемпионате мира. 17 – это еще и число сыгравших в тот день итальянцев. Девять из игравших в тот вечер стали чемпионами мира.

• Жирков же через три месяца забьет победный гол за ЦСКА в финале Кубка УЕФА.