💁♂️ Россию утомила Сербия, которая не вышла на Евро, не побеждала в группе и потеряла трех людей из-за ковида
Сербия – Россия 5:0 в Лиге наций.
Несколько фактов для понимания, что проиграла наша сборная далеко не гранду.
🦅Сербия не вышла на Евро-2020. То есть не попала в число даже 24 команд, и это с игроками «Реала», «МЮ», «Интера», «Аякса», «Лацио» и других суперклубов. В квалификационной группе она пропустила вперед Украину и Португалию, а в финале плей-офф по пенальти проиграла Шотландии, хотя изначально именно Сербия считалась однозначным фаворитом (даже если вспомнить котировки букмекеров).
🦅Кстати, в том же отборе Сербия бесславно сгорела 0:5 Украине, отхватила 2:4 от Португалии. В прошлом ноябре был и памятный матч против Люксембурга, в котором сербы дома пропустили от аутсайдера дважды. Но все же выиграли 3:2. В гостях тоже был утомительный матч, но все-таки победа 3:1.
🦅В группе Лиги наций Сербия рисковала провалиться в дивизион С – шла последней, спастись было сложно. Помогла бы только победа над Россией и помощь Венгрии в игре с Турцией. Все сложилось идеально, но после первых трех туров это нелегко было представить – Сербия шла всего с одним набранным очком, да и победа над Россией – первая в этой Лиге наций.
🦅Перед игрой с Россией Сербия потеряла трех игроков из-за коронавируса. Среди них – полузащитник «Вероны» Дарко Лазович, а еще – звезда «Лацио» Сергей Милинкович-Савич. Кто еще не играл – Коларов, Костич, Тадич, Льяич, Миливоевич и другие известные сербы.
🦅Больше остальных навредил России Филип Младенович – забил сам, сделал два ассиста. Это игрок польской «Легии», он раньше играл в БАТЭ и не закрепился в «Кельне». Запомнился как-то дублем в ворота «Ромы» в Лиге чемпионов, но это было пять лет назад. С 2012-го призывался в сборную, но до прошлого года сыграл в ней шесть матчей, пять из которых – только в 2016-м. Интересный и классный игрок, но далеко не звезда.
🦅Лука Йович за последний год был раскритикован сотню раз. Летом 2019-го «Реал» выбросил 60 миллионов евро и купил нападающего, который забил два гола в 27 матчах во всех турнирах. Этот сезон – ноль мячей в пяти играх.
Ладно, клуб, но и на родине Йович натерпелся. Все из-за истории во время пандемии коронавируса: нарушил карантин, получил обвинения от полиции, парня публично раскритиковали даже президент и премьер-министр Сербии. Тюрьмы он, кажется, избежал (по данным COPE, откупился 30 тысячами евро), но год все равно ужасный.
Йович опять влип: говорят, свалился с дома и едва остался жив. А еще пытался обмануть «Реал»
С помощью России, правда, не такой уж и ужасный. За три последних матча за Сербию – три гола плюс два ассиста и четко реализованный послематчевый пенальти. Нашим он забил дважды.
🦅Александар Митрович скоро точно станет лучшим бомбардиром в ее истории (36 голов, а у рекордсмена – 38), но к игре с Россией подходил в ужасном настроении. Не забил пенальти с Шотландией, и Сербия не поехала на Евро-2020. А в инстаграме накинулись фанаты с оскорблениями. Сейчас под последним постом комментариев нет. Это ж сколько пришлось чистить.
У сборной Сербии даже в таком составе очень много классных игроков, но ее сложно назвать грандом. Она показывает нестабильные результаты, не попадает на Евро, играет не в оптимальном составе, у ее игроков хватает проблем, психологическое состояние – далеко не лучшее.
Тем ужаснее выглядят эти 0:5.