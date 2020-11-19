💁‍♂️ Россию утомила Сербия, которая не вышла на Евро, не побеждала в группе и потеряла трех людей из-за ковида

Сербия – Россия 5:0 в Лиге наций.

Несколько фактов для понимания, что проиграла наша сборная далеко не гранду.

🦅Сербия не вышла на Евро-2020. То есть не попала в число даже 24 команд, и это с игроками «Реала», «МЮ», «Интера», «Аякса», «Лацио» и других суперклубов . В квалификационной группе она пропустила вперед Украину и Португалию, а в финале плей-офф по пенальти проиграла Шотландии, хотя изначально именно Сербия считалась однозначным фаворитом (даже если вспомнить котировки букмекеров).