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Йович опять влип: говорят, свалился с дома и едва остался жив. А еще пытался обмануть «Реал»
Прошлым летом «Реал» вывалил 60 миллионов евро за Луку Йовича, который в этом сезоне Примеры забил всего два мяча.
О нем больше говорили из-за скандала вокруг карантина – Йович улетел в Сербию, где гулял на дне рождения своей девушки. Несоблюдение правил самоизоляции взбесило даже президента страны. Отец Йовича назвал слитые в сеть кадры старыми фотографиями, но ему мало кто поверил. По информации AS, на футболиста в Сербии завели уголовное дело.
Теперь новая история: Йович прилетел в Мадрид 4 мая, а через четыре дня получил диагноз: перелом пяточной кости. Снова выступил отец игрока: «Лука занимался дома в Белграде согласно плану, который дал ему клуб, и во время тренировки почувствовал боль». В «Реале» считают, что Йович пытался обмануть клуб – медштаб изучил характер травмы и понял, что она случилась еще раньше.
Известный сербский таблоид Kurir подтвердил, что травму Йович получил в Белграде. «Он действительно пострадал, едва выжил, – информация от источника. – Упал со стены дома, не знаю даже, как объяснить и вообще не понимаю, как это получилось. Все произошло случайно».
Kurir – ежедневная газета в Белграде, специализирующаяся на новостях и слухах о знаменитостях, ведущая серьезные политические расследования. Например, в год своего возникновения (2003) она выпустила статьи о подтасовках при голосовании в парламенте, и тогда правительство объявило досрочные выборы. Kurir – в десятке самых популярных посещаемых сайтов Сербии. Считается, что у издания в стране много информаторов.
СМИ приводит слова спортивного доктора Хосе Гонсалеса, который раньше работал в «Атлетико»: «Его сломанная кость поддерживает вес тела и довольно устойчива к внешним воздействиям. Обычно такой перелом случается либо в результате жесткого внешнего воздействия, либо из-за падения с большой высоты».
«Я не могу ничего сказать. Клуб запретил нам что-либо говорить», – цитата отца.
Новость появилась в тот же день, когда «Реал» вышел на свою первую тренировку. Йович не скоро присоединится к группе игроков – предполагается, что он пропустит минимум два месяца.
За один неполный сезон-2019/20 у Йовича столько же травм, сколько за предыдущие три года. Повредил голеностоп в июле, потом была травма бедра, теперь перелом. Что еще хуже – испортил репутацию, сначала историей с карантином, теперь – попыткой обмануть «Реал».