Йович опять влип: говорят, свалился с дома и едва остался жив. А еще пытался обмануть «Реал»

Прошлым летом «Реал» вывалил 60 миллионов евро за Луку Йовича, который в этом сезоне Примеры забил всего два мяча.

О нем больше говорили из-за скандала вокруг карантина – Йович улетел в Сербию, где гулял на дне рождения своей девушки. Несоблюдение правил самоизоляции взбесило даже президента страны. Отец Йовича назвал слитые в сеть кадры старыми фотографиями, но ему мало кто поверил. По информации AS, на футболиста в Сербии завели уголовное дело.

Теперь новая история: Йович прилетел в Мадрид 4 мая, а через четыре дня получил диагноз: перелом пяточной кости. Снова выступил отец игрока: «Лука занимался дома в Белграде согласно плану, который дал ему клуб, и во время тренировки почувствовал боль». В «Реале» считают, что Йович пытался обмануть клуб – медштаб изучил характер травмы и понял, что она случилась еще раньше.