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#Лука Йович #Футбол #коронавирус #Реал #Примера #Асколи #Никола Нинкович

Президент Сербии взбесился из-за Йовича. Пообещал арест, если тот еще раз нарушит карантин

20 марта, 19:10
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вы уже наверняка видели обрывочные сообщения, что Лука Йович – главный нарушитель карантина по коронавирусу. Вот полное развитие событий:

  • В баскетбольном «Реале» заболел один из баскетболистов. Из-за этого под карантин посадили даже футбольную команду. Потом в Испании прервали сезон – каждый из игроков находился на самоизоляции, о них почти не говорили.
  • В Испании людям разрешено выходить из-под карантина в аптеку или за продуктами, если они здоровы. Лука Йович сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Хотя карантин еще не закончился, Йович отпросился у «Реала» в Сербию.
  • Клуб отпустил – Йович полетел на личном самолете, поэтому фактически избежал контактов с другими людьми. Дальше он опять сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. По прилету Йовича ждала новая изоляция.
  • Он не учел этих правил, поэтому отправился праздновать день рождения девушки. Йовича заметили в публичном месте и сфотографировали. По правилам сербского карантина он в этот момент должен был находиться дома. Дальше – бешенство людей и оправдания игрока.

Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Вот полное выступление Йовича в сториз инстаграма – он объяснил нарушение карантина некомпетентностью других людей: «Поскольку ситуация в мире и в нашей стране очень сложная, я должен выступить и поддержать людей. Прежде всего, мне очень жаль, что моя жизнь стала главной темой в наши дни. Пишут обо мне, а не о героях этого кризиса, врачах и других медицинских работниках.

Находясь в Испании, я получил отрицательный результат на коронавирус. Приехал в Сербию, чтобы поддержать наших людей и быть рядом с моей семьей. Я согласовал это с официальными лицами. Когда я приземлился в Сербии, то еще раз прошел тест на коронавирус. Мне очень жаль, что некоторые люди сделали свою работу непрофессионально и не дали мне правильных инструкций о том, как вести себя в самоизоляции.

В Испании мне разрешали пойти в аптеку и супермаркет, чтобы я мог купить необходимые продукты. Здесь этого делать нельзя. Я приношу извинения всем людям, если я каким-то образом скомпрометировал их. Я надеюсь, что нам удастся справиться со всем этим вместе. Поддержите Сербию и давайте держаться вместе».

В феврале Йович и его девушка вообще находились в Италии, но тогда там не было такого развития эпидемии.

Оказалось, что Йович был не единственным нарушителем карантина. Вместе с ним (но по другим причинам) это сделал футболист «Асколи» Никола Нинкович. Он вообще вернулся из Италии, где больше всего погибших от коронавируса. Йовича и Нинковича замечали в Белграде. В Сербии серьезно относятся к проблеме коронавируса, хотя заболевших пока чуть больше ста человек.

Нарушителей карантина ждала критика от президента Сербии Александра Вучича. При повторном выходе из изоляции он пообещал их арестовать: «Нинкович сейчас находится в отеле, Йович – в квартире. Если кто-то из них покинет эти места, то будет арестован. Думаю, они оба сожалеют об этих действиях. Я объясню им, что жизнь людей гораздо важнее, чем их миллионы. Но никого распинать мы не собираемся».

UPD. Отец Луки Йовича – Милан – выступил с защитой сына. Его интервью опубликовал сайт as.com, ссылаясь на интервью Puls Online. Самое интересное оттуда:

  • «Он приехал в Белград и сразу же заперся в своих апартаментах. Фотографии, где он веселится, взяты из Испании, они были сделаны несколько месяцев назад».
  • «Он приехал в Сербию не только из-за подруги, а для того, чтобы быть рядом с семьей».
  • «Если люди хотят критиковать его, они должны делать это цивилизованно. Мне от этого не больно, я знаю правду. Ситуация была преувеличена, случилось недоразумение».
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