Президент Сербии взбесился из-за Йовича. Пообещал арест, если тот еще раз нарушит карантин

Вот полное выступление Йовича в сториз инстаграма – он объяснил нарушение карантина некомпетентностью других людей: «Поскольку ситуация в мире и в нашей стране очень сложная, я должен выступить и поддержать людей. Прежде всего, мне очень жаль, что моя жизнь стала главной темой в наши дни. Пишут обо мне, а не о героях этого кризиса, врачах и других медицинских работниках.

Находясь в Испании, я получил отрицательный результат на коронавирус. Приехал в Сербию, чтобы поддержать наших людей и быть рядом с моей семьей. Я согласовал это с официальными лицами. Когда я приземлился в Сербии, то еще раз прошел тест на коронавирус. Мне очень жаль, что некоторые люди сделали свою работу непрофессионально и не дали мне правильных инструкций о том, как вести себя в самоизоляции.

В Испании мне разрешали пойти в аптеку и супермаркет, чтобы я мог купить необходимые продукты. Здесь этого делать нельзя. Я приношу извинения всем людям, если я каким-то образом скомпрометировал их. Я надеюсь, что нам удастся справиться со всем этим вместе. Поддержите Сербию и давайте держаться вместе».

В феврале Йович и его девушка вообще находились в Италии, но тогда там не было такого развития эпидемии.