Джон Оби Микел
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Трабзонспор
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#Джон Оби Микел #Футбол #коронавирус #Трабзонспор #Чемпионат Турции

Турция до сих пор не остановила чемпионат. Звезда «Трабзонспора» Оби Микел сам разорвал контракт и уехал к семье

18 марта, 13:02

В июле Джон Оби Микел (помните, как он играл за «Челси»?) подписал двухлетний контракт с турецким «Трабзонспором». Почти за 9 месяцев Оби Микел сыграл 19 матчей. «Трабзонспор» при нем взлетел на первое место, хотя положение шаткое: у «Истанбула», идущего на втором месте, столько же очков (53); отрыв «Трабзона» от третьей строчки всего 3 балла.

Футбольная Европа закрыта на карантин, но Турция продолжает чемпионат (там просто матчи при пустых трибунах). Основания на это есть – до некоторого момента времени Турция была страной, которая меньше всего пострадала от коронавируса (власти сообщали всего о нескольких зараженных). Сейчас карта распространения вируса по миру говорит о 98 случаях заболевания.

Джон Оби Микел уже наехал на Федерацию футбола Турции за решение продолжать сезон: «В жизни есть нечто большее, чем футбол. Я не чувствую себя комфортно, я не хочу играть в футбол в этой ситуации. Каждый должен быть дома со своими семьями и близкими в это смутное время. Сезон следует отменить, потому что мир переживает такие бурные времена».

В комментариях c ним согласились Дрогба и Фалькао.

Сейчас Микел из-за этой ситуации с продолжением сезона в Турции пошел на более решительный шаг – расторг контракт с «Трабзонспором» и вернулся к семье, которая живет в Англии. Клуб на официальном сайте подтвердил это и написал, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. При этом Микел отказался от денежной компенсации.

В комментариях под постами Микела пожар – болельщики обвиняют его в трусости. Фанаты добрались и до жены Микела, писали ей в личные сообщения всякие гадости про него.

На одно из сообщений она даже ответила постом.

«Ты мерзок. А мой мужчина – герой. Семья превыше всего. Спасибо фанатам «Трабзонспора» за поддержку и понимание. А те, кто не понимают, извините, семья все же на первом месте».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
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