Немецкая лаборатория ищет вакцину от коронавируса. Ее главный спонсор – владелец «Хоффенхайма», которого ненавидят фанаты всех клубов

Меникелла уверил в том, что в течение нескольких месяцев вакцина будет разработана, также упоминалось, что уже в начале лета можно будет начать ее испытания.

Через восемь дней гендиректора Даниэля Меникеллу неожиданно сменил основатель компании Ингмар Херр. Он поблагодарил Меникеллу за работу, но причину перестановки не упомянул.

Позже стало известно, что США пытались убедить CureVac перенести свои исследования в их страну. Сделал это лично Трамп, по информации немецкого издания Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве Германии, фигурировала сумма в миллиард долларов за разработку вакцины в США или предоставление эксклюзивного доступа к ней. В Берлине этот шаг жестко раскритиковали.

15 марта CureVac ответила своей публикацией, где заявила, что отвергает слухи о возможном приобретении компании и действительно разрабатывает коронавирусную вакцину.

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал историю Welt неправдой: