Немецкая лаборатория ищет вакцину от коронавируса. Ее главный спонсор – владелец «Хоффенхайма», которого ненавидят фанаты всех клубов
Немецкая биофармацевтическая компания CureVac разрабатывает вакцины против инфекционных заболеваний и лекарства от рака.
Она основана в 2000 году и базируется в немецком Тюбингене, сейчас в ней трудятся более 450 рабочих. CureVac сотрудничает с известными компаниями, вроде Johnson & Johnson, и людьми, например, Биллом и Мелиндой Гейтс. Стоимость компании оценивают в $1,65 миллиарда.
3 марта CureVac сообщила, что гендиректор Даниэль Меникелла встретился в США с Дональдом Трампом – разговор шел о разработке вакцины от коронавируса Covid-19. Компания занимается этим с января.
Меникелла уверил в том, что в течение нескольких месяцев вакцина будет разработана, также упоминалось, что уже в начале лета можно будет начать ее испытания.
Через восемь дней гендиректора Даниэля Меникеллу неожиданно сменил основатель компании Ингмар Херр. Он поблагодарил Меникеллу за работу, но причину перестановки не упомянул.
Позже стало известно, что США пытались убедить CureVac перенести свои исследования в их страну. Сделал это лично Трамп, по информации немецкого издания Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве Германии, фигурировала сумма в миллиард долларов за разработку вакцины в США или предоставление эксклюзивного доступа к ней. В Берлине этот шаг жестко раскритиковали.
15 марта CureVac ответила своей публикацией, где заявила, что отвергает слухи о возможном приобретении компании и действительно разрабатывает коронавирусную вакцину.
Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал историю Welt неправдой:
Трампа обвиняют в том, что он хочет заполучить вакцину только лишь для США. Правительство страны опровергает информацию и указывает на то, что переговоры проводятся более чем с 25 компаниями по всему миру, большинство из которых уже получило поддержку от американских инвесторов.
Касаемо компании CureVac, ее главный инвестор – Дитмар Хопп. Имя Хоппа известно – он давний владелец футбольного «Хоффенхайма». В феврале о нем говорили во всем мире – как о жертве фанатского гнева, вы наверняка помните эти истории с остановкой и даже срывами матчей Бундеслиги из-за баннеров против Хоппа.
Фанаты ненавидят Хоппа из-за несоответствия правилу «50+1», согласно которому у клуба в Германии не может быть одного владельца, но принято оно было уже после того, как Хопп стал главой «Хоффенхайма». Еще одна причина – возвращение немецкого футбольного союза к практике коллективных наказаний (например, запретов на посещение матчей группы людей, закрытие трибун), говорят, что это случилось из-за недовольства Хоппа разными акциями против него.
Сейчас Хопп известен уже как инвестор, соучредитель компании (ему принадлежат 80% акций), которая может спасти человечество от пандемии. Focus.de считает, что Хопп отказом Трампу бросает вызов самому влиятельному человеку в мире. Сам Хопп говорит, что разработкой вакцины хочет помочь людям не на региональном уровне, а во всем мире, что будет рад, если это будет достигнуто за счет его долгосрочных инвестиций в Германии.
Управляющий директор Кристоф Хеттих добавил к этому: «Мы хотим разработать вакцину для всего мира, а не для отдельных стран».
В Германии на данный момент инфицировано 4838 человек, известно 12 смертных случаев. В США количество заболевших – 3689, смертей – 68. Всего по всему миру коронавирусом заразились более 167 тысяч человек. 6515 скончались.