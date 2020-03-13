«Ты не понимаешь ничего – но на всякий случай моешь руки чаще». Редакция «Гола» – о своих чувствах к пандемии

«Никто из твоих знакомых не заражен. Но чем ты лучше Тома Хэнкса?»

Роман Абрамов

Сначала ты не видишь. Думаешь: «Да это снова какие-то китайские приколы». Вспоминаешь, сколько их таких уже было: эбола, зика, h1n1, птичий грипп, свиной грипп. Брезгливо отмахиваешься от конспирологов и паникеров.

А потом раскручивается. Вжух – и самолеты не возят до Китая. Вжух – и в метро становится больше масок. Вжух – и в Италии, благополучной развитой близкой Италии, разгоняется вихрь, а каждый третий твой знакомый регулярно там бывает. Вжух – и в России появляются первые заболевшие, и кого-то из них ты знаешь через два рукопожатия. Вжух – и вот еще одна новость о даме, которая ехала из Москвы в Белгород, прямо как ты неделю назад. Вжух – и привычный мир боязливо съеживается: кинопремьеры сдвигают на год, фестивали отменяют, массовые мероприятия запрещают, а спортивные турниры бессрочно останавливают.

Последнее лупит в почву под кедами особенно больно: не потому что ты отбитый фанат, совсем нет. Потому что такого никогда раньше не было. Серьезно, несколько послевоенных поколений закономерно жили в мире, где ни один финансовый кризис, локальный конфликт, обвал рынка или животный грипп не влиял на маховики спортивных турниров. Календари соревнований давали больше уверенности в непрерывности циклов, чем любой переизбранный президент. И тут – прорвало. Серия А, НБА, ЛЧ, АПЛ схлопнулись быстрее, чем пузыри на пупырчатой пленке.

Ты ненавидишь эту суету, ты ненавидишь эти мудацкие новости, ты ненавидишь эти спекуляции, ты ненавидишь этот коронавирус, ты ненавидишь проступаемый против воли эсхатологический восторг от осознания исключительной историчности момента.

Ты чувствуешь себя очень нелепо. Выходишь на район – мир обычный: кафе работают, магазины набиты, люди ходят в толпе. Включаешь смартфон – апокалипсис: новости о новых заболевших и заклятиях сыплются быстрее, чем ты успеваешь их делать на «Гол». И вроде все так же: болезнь где-то там. Никто из твоих знакомых не заражен. Но камон. Чем ты лучше дамы в белгородском поезде? Чем ты лучше десятков тысяч итальянцев? Чем ты лучше игроков НБА, тренера «Арсенала», жены премьер-министра Канады, Тома Хэнкса? Том Хэнкс, господи, Том Хэнкс!

Ты не понимаешь ничего вокруг. Как к этому относиться? Что со всем этим делать? Чем все это закончится? Почему это вообще происходит в XXI веке, а не Средневековой Европе? Ты не понимаешь ничего вокруг – но на всякий случай моешь руки чаще.

Мы, конечно, все перенесем. Месяц-два, и планетарный карантин рассосется. Впереди еще долгое – болезненное, но увлекательное – пережевывание последствий: экономических, социальных, культурных. Это вообще отдельное приключение. Хочется хотя бы вытащить из него какие-то общие уроки – чтобы было не так обидно за всю эту пандемическую хреноту.

Пацаны, может, в мае сходим всей редакцией на футбол?