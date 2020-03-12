Коронавирус нервирует. Срывается даже добряк Клопп
Фанаты «Ливерпуля» тянули руки к Клоппу, выходящему из-под трибуны на разминку перед игрой с «Атлетико». Клопп неожиданно разгневался и наорал на них: «Уберите свои руки, гребанные идиоты!»
Все из-за инфекции коронавируса, одной из мер предосторожностей которой – не здороваться за руку.
Перед самой игрой Клопп был спокойнее – и, улыбаясь, поздоровался с Диего Симеоне по правилам карантина – локтями. Таким же способом они попрощались после матча.
Мы привыкли, что тренер «Ливерпуля» добрый и терпимый даже в самые накаленные моменты. Но ситуация с коронавирусом злит даже его. На пресс-конференции после матча с «Челси» Клопп жестко ответил журналисту, спросившему, как инфекция влияет на команду:
«Все почему-то думают, что мнение футбольного тренера по этому вопросу очень важно. Я не понимаю этого. Вы находитесь в точно таком же положении, как и я.
Мнение популярных людей по этому вопросу не играет никакой роли. Пусть об этом говорят знающие люди. Этим не должны заниматься футбольные тренеры. Политика, коронавирус. Почему я? Я ношу бейсбольную кепку и хожу с небритостью».
На пресс-конференции перед «Атлетико» Клоппа снова вывели из себя вопросом о коронавирусе. Журналист спросил, не боится ли Клопп, что его футболисты могут заразиться. В ответ – пламенная речь:
«Это нельзя назвать чрезвычайной ситуацией. Футбол – это всего лишь игра. Мы – это не общество, а всего лишь его часть. Мы все должны быть в равной степени взволнованы. И это именно та вещь, которая мне не нравится. Вы сидите здесь и задаете мне этот вопрос. Но вы прилетели из Мадрида, чтобы задать этот вопрос. Почему вы не остались в Испании?
В Мадриде закрывают школы и университеты, и вы, очевидно, обеспокоены ситуацией. Но вы приехали сюда – значит, по-вашему, футбол стоит того, чтобы путешествовать в такое время? В этом наша общая проблема. Мы не можем решить ее при помощи футбола.
Мы играем в футбол, это наша работа. Ваша работа – распространять информацию. И я надеюсь, вы будете выполнять ее качественнее.В такие моменты я по-настоящему злюсь. Из-за вашего вопроса я начинаю чувствовать, что у меня есть проблема, которой нет у вас. Но мы столкнулись с общей проблемой».