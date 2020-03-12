Коронавирус нервирует. Срывается даже добряк Клопп

На пресс-конференции перед «Атлетико» Клоппа снова вывели из себя вопросом о коронавирусе. Журналист спросил, не боится ли Клопп, что его футболисты могут заразиться. В ответ – пламенная речь:

«Это нельзя назвать чрезвычайной ситуацией. Футбол – это всего лишь игра. Мы – это не общество, а всего лишь его часть. Мы все должны быть в равной степени взволнованы. И это именно та вещь, которая мне не нравится. Вы сидите здесь и задаете мне этот вопрос. Но вы прилетели из Мадрида, чтобы задать этот вопрос. Почему вы не остались в Испании?

В Мадриде закрывают школы и университеты, и вы, очевидно, обеспокоены ситуацией. Но вы приехали сюда – значит, по-вашему, футбол стоит того, чтобы путешествовать в такое время? В этом наша общая проблема. Мы не можем решить ее при помощи футбола.