Какие турниры остановили из-за коронавируса. Полный список

Что уже остановили

🇮🇹 Серия А. Один из первых крупных футбольных чемпионатов, который пострадал от коронавируса. Италия – центр коронавируса в Европе. Даниэле Ругани из «Ювентуса» и Маноло Габбьядини из «Сампдории» вообще официально заболели. Пока в итальянском футболе нет никаких перспектив на ближайшее возвращение.

🇪🇸 Примера. В Испании катализатором стала ситуация в мадридском «Реале». Там заболел игрок баскетбольной команды, но под карантин попала и футбольная основа. В такой ситуации руководство лиги вынесло решение о переносе двух ближайших туров. Дальше будут смотреть, но общий прогноз пока плохой.

🇫🇷 Лига 1. Соревнования прерваны на неопределенный срок. То же самое и в Лиге 2. В прошлом туре уже переносили игру между «Страсбуром» и «ПСЖ».

🇬🇧 АПЛ. Пауза до 4 апреля. Ситуация спровоцирована сообщениями о заражении Микеля Артеты и Каллума Хадсона-Одои и подозрениях о болезнях в «Эвертоне» и «Борнмуте». Турниры других английских лиг также приостановлены.

🇩🇪 Бундеслига. Держалась дольше всех из топ-5 лиг, но до матчей очередного тура не дошло. Они отменены, а в понедельник, 16 марта, объявят о приостановке турнира до 2 апреля.

🇪🇺 Лига чемпионов и Лига Европы. УЕФА официально приостановил турниры. Четыре ответных матча 1/8 финала ЛЧ и восемь в ЛЕ, как и жеребьевки 1/4 евротурниров – отложены.