Какие турниры остановили из-за коронавируса. Полный список
Что уже остановили
🇮🇹 Серия А. Один из первых крупных футбольных чемпионатов, который пострадал от коронавируса. Италия – центр коронавируса в Европе. Даниэле Ругани из «Ювентуса» и Маноло Габбьядини из «Сампдории» вообще официально заболели. Пока в итальянском футболе нет никаких перспектив на ближайшее возвращение.
🇪🇸 Примера. В Испании катализатором стала ситуация в мадридском «Реале». Там заболел игрок баскетбольной команды, но под карантин попала и футбольная основа. В такой ситуации руководство лиги вынесло решение о переносе двух ближайших туров. Дальше будут смотреть, но общий прогноз пока плохой.
🇫🇷 Лига 1. Соревнования прерваны на неопределенный срок. То же самое и в Лиге 2. В прошлом туре уже переносили игру между «Страсбуром» и «ПСЖ».
🇬🇧 АПЛ. Пауза до 4 апреля. Ситуация спровоцирована сообщениями о заражении Микеля Артеты и Каллума Хадсона-Одои и подозрениях о болезнях в «Эвертоне» и «Борнмуте». Турниры других английских лиг также приостановлены.
🇩🇪 Бундеслига. Держалась дольше всех из топ-5 лиг, но до матчей очередного тура не дошло. Они отменены, а в понедельник, 16 марта, объявят о приостановке турнира до 2 апреля.
🇪🇺 Лига чемпионов и Лига Европы. УЕФА официально приостановил турниры. Четыре ответных матча 1/8 финала ЛЧ и восемь в ЛЕ, как и жеребьевки 1/4 евротурниров – отложены.
🚫 НБА. Там еще сомневались, проводить ли матчи без зрителей, когда грянула история с Гобером. Без долгих совещаний сразу пришли к крайним мерам: сезон приостановлен на неопределенный срок.
🏒 НХЛ. Лига долго думала и совещалась, но все-таки решилась на остановку. Повлияла ситуация с НБА, где у Гобера и Митчелла уже обнаружили коронавирус. Игры «Юты» пересекались по местам с матчами, где проходили встречи НХЛ.
🏀 Евролига и Единая лига ВТБ. Баскетбольный ЦСКА позвал болельщиков на домашнюю игру, а через несколько часов объявил об отмене. Руководство Евролиги совещалось несколько часов, но тоже пришло к отмене турнира. Единая лига ВТБ остановила сезон спустя сутки.
⛸️ Чемпионат мира по фигурному катанию. Важнейший турнир для российских спортсменов. Полное доминирование на чемпионате Европы давало автоматический шанс на медали и в мировом чемпионате. Теперь его могут перенести на осень, но даже это пока маловероятно.
🥎 Все турниры в мужском теннисе. Женский теннис почему-то это сначала не коснулось, а мужской сразу поставили на шестинедельную паузу. Отменены все соревнования под эгидой ATP и ITF. Из значимых потерь выделяется турнир в Майами. Позже отменили женский турнир WTA в Боготе.
🇺🇸 МЛС. Лига только стартовала, права на показ выкупил Okko. Вместо наблюдения за клубом Бекхэма и американскими звездами – пустейшая пауза на ближайшие 30 дней. Там успели отыграть только два тура.
🇳🇱 Эредивизи. В Нидерландах все остановлено минимум до 31 марта. Никаких матчей «Аякса» (а их теперь можно посмотреть только там). Зарубы за чемпионство тоже пока не будет.
🇩🇰 Чемпионат Дании, чемпионат Польши, Кубок Испании, Кубок лиги во Франции, чемпионат Греции, чемпионат Хорватии – все это уже тоже остановлено без шансов на ближайшие несколько недель. Список второстепенных соревнований в футболе постоянно обновляется.
Что могут остановить в ближайшее время
Чемпионат Формулы 1, Евро-2020, Бундеслига, РПЛ, КХЛ, Олимпиада-2020 – те турниры, за которые мы переживаем больше всего. Мы перечислили их по убыванию в опасности переноса и остановки. Формулу 1 остановят почти точно (уже перенесли первый этап), по Евро-2020 будет принято решение 17 марта.