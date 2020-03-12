Гобер смеялся над мерами против коронавируса, а теперь сам им заболел
Руди Гобер из «Юты» – первый заболевший коронавирусом баскетболист НБА. Сразу после обнаружения заболевания НБА официально приостановила сезон на неопределенный срок. Болельщики «Юты» и «Оклахомы» узнали об этом в момент, когда готовились к матчу. Команды до последнего ждали результаты тестов Гобера и минимально контактировали друг с другом.
Самого Гобера в тот момент не было на арене. Сначала у него подозревали грипп и другие болезни. Тест на коронавирус – мера предосторожности, которая себя неожиданно оправдала. С партнерами по команде Гобер все равно контактировал, поэтому всех игроков «Юты» сразу изолировали от всяческих контактов. Состояние самого Гобера тоже пока не вызывает опасность.
NBC Sport пишет, что основная проблема в ситуации с Гобером – неизвестный момент заражения. Из-за этого высока вероятность приостановления сезона на срок от двух недель до месяца. Баскетбольный «Торонто» уже отправил игроков на 14-дневный карантин. Все это время баскетболисты НБА будут получать зарплату и даже тренироваться, но об играх прямо сейчас никто не думает.
«Только разговаривал по телефону с Руди. Он показывает себя хорошим человеком. Давайте не будем паниковать. Люблю вас всех», – написал в твиттере французский баскетболист Эван Фурнье.
За несколько дней до такого итога ситуации никто в НБА не предполагал приостановку сезона. Леброн Джеймс протестовал даже против матчей без зрителей. Он открыто говорил, что при таком развитии событий просто не выйдет на площадку. Тогда игрокам НБА как раз разослали рекомендации по мерам против коронавируса, а команды призвали к подготовке к худшему развитию событий.
Руди Гобер был одним из тех, кто не воспринимал коронавирус серьезно. Когда все узнали о его болезни, сразу всплыло видео с одной из недавних пресс-конференций. Репортеры снимали Гобера, задавали вопросы об игре и коронавирусе, а во время окончания интервью он посмеялся и потрогал все микрофоны. Так Гобер мыслил раньше, когда не думал о собственном заражении: