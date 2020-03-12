Гобер смеялся над мерами против коронавируса, а теперь сам им заболел

Руди Гобер из «Юты» – первый заболевший коронавирусом баскетболист НБА. Сразу после обнаружения заболевания НБА официально приостановила сезон на неопределенный срок. Болельщики «Юты» и «Оклахомы» узнали об этом в момент, когда готовились к матчу. Команды до последнего ждали результаты тестов Гобера и минимально контактировали друг с другом.

Самого Гобера в тот момент не было на арене. Сначала у него подозревали грипп и другие болезни. Тест на коронавирус – мера предосторожности, которая себя неожиданно оправдала. С партнерами по команде Гобер все равно контактировал, поэтому всех игроков «Юты» сразу изолировали от всяческих контактов. Состояние самого Гобера тоже пока не вызывает опасность.

NBC Sport пишет, что основная проблема в ситуации с Гобером – неизвестный момент заражения. Из-за этого высока вероятность приостановления сезона на срок от двух недель до месяца. Баскетбольный «Торонто» уже отправил игроков на 14-дневный карантин. Все это время баскетболисты НБА будут получать зарплату и даже тренироваться, но об играх прямо сейчас никто не думает.

«Только разговаривал по телефону с Руди. Он показывает себя хорошим человеком. Давайте не будем паниковать. Люблю вас всех», – написал в твиттере французский баскетболист Эван Фурнье.