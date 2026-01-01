Дитмар Хопп

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Немецкая лаборатория ищет вакцину от коронавируса. Ее главный спонсор – владелец «Хоффенхайма», которого ненавидят фанаты всех клубов
#коронавирус
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