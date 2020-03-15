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#РПЛ #Футбол #ЦСКА #Краснодар #Локомотив #Сочи #Урал

РПЛ уже борется с коронавирусом. Болельщикам меряют температуру, а те посвящают вирусу баннеры

15 марта, 20:29

РПЛ – последняя топовая европейская лига, которая не ушла на паузу из-за бушующего коронавируса. Хотя все скоро может измениться. В ближайшее время состоится собрание РПЛ, на котором решат, приостанавливать этот сезон или нет.

Пока что, перед (возможным) уходом на карантин, РПЛ просто принимает какие-то обычные меры безопасности.

Ограничивает по количеству зрителей, либо ставит матч при пустых трибунах

Из-за того, что на Кубани запретили массовые мероприятия, при пустых трибунах прошел матч «Сочи» и «Краснодара».

Из-за ограничения по числу болельщиков в Москву частично пустые трибуны были и во время матч ЦСКА и «Уфы» – там был более-менее заполнен только фанатский сектор ЦСКА, немного зрителей было и на центральных секторах. При этом ЦСКА разыграл билеты на матч среди владельцев абонементов с помощью жеребьевки, которую провели братья Березуцкие в прямом эфире клубного канала на ютубе. На матч даже приехали 50 болельщиков «Уфы».

На входах на стадионы сотрудники проверяли температуру у болельщиков

Так было на матче ЦСКА.

Так было на матче «Ростова» и «Локомотива».

Температуру болельщикам мерили и перед встречей «Зенита» и «Урала».

Сотрудники на всех аренах были в защитных масках и перчатках из соображений безопасности в связи с распространением коронавируса.

Даже болельщики против коронавируса – посвящают ему баннеры и кричалки

Мы уже вчера писали о перформансах фанатов «Зенита» во время матча с «Уралом». Если кратко:

1. Были такие кричалки:

2. Были такие перформансы:

Гол.ру

Фанаты ЦСКА тоже посвятили баннер коронавирусу.

Фото на плашке: твиттер журналиста Андрея Панкова

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