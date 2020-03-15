РПЛ уже борется с коронавирусом. Болельщикам меряют температуру, а те посвящают вирусу баннеры

РПЛ – последняя топовая европейская лига, которая не ушла на паузу из-за бушующего коронавируса. Хотя все скоро может измениться. В ближайшее время состоится собрание РПЛ, на котором решат, приостанавливать этот сезон или нет.

Пока что, перед (возможным) уходом на карантин, РПЛ просто принимает какие-то обычные меры безопасности.

Ограничивает по количеству зрителей, либо ставит матч при пустых трибунах

Из-за того, что на Кубани запретили массовые мероприятия, при пустых трибунах прошел матч «Сочи» и «Краснодара».

Из-за ограничения по числу болельщиков в Москву частично пустые трибуны были и во время матч ЦСКА и «Уфы» – там был более-менее заполнен только фанатский сектор ЦСКА, немного зрителей было и на центральных секторах. При этом ЦСКА разыграл билеты на матч среди владельцев абонементов с помощью жеребьевки, которую провели братья Березуцкие в прямом эфире клубного канала на ютубе. На матч даже приехали 50 болельщиков «Уфы».

На входах на стадионы сотрудники проверяли температуру у болельщиков

Так было на матче ЦСКА.