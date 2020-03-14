«Леганес» выдумал в твиттере матч: шутил над игроками и перечислял правила борьбы с коронавирусом

«Леганес» описывал каждый опасный момент. Первый тайм завершился со счетом 1:0 – единственный мяч забил защитник Оскар Родригес. Но придуманный счет – не главное. «Леганес» вспоминал коронавирус: твит о том, что Сиовас оказался в опасном положении, после которого отправился мыть руки. Еще клуб шутил про Netflix: писал, что тренер «Леганеса» раздал всем игрокам подписки на канал и на платные трансляции Примеры на канале Futbol on Movistar+.

Второй тайм – такая же история. Пресс-служба «Леганес» в твиттере шутила над своими игроками, хвалила министерство здравоохранения Испании за борьбу с коронавирусом и выдумывала опасные моменты своей команды и «Вальядолида».

В итоге вымышленный матч завершился победой «Леганеса» со счетом 2:1. В реплаи к «Леганесу» пришел «Вальядолид» и поблагодарил его за этот матч. Замечательный диалог:

– Спасибо «Леганесу» за матч, поздравляем их с виртуальной победой. Мы встали с дивана и играли этот матч, сидя на стуле. Хорошей вам субботы. Обняли.

– Спасибо вам, «Вальядолид». Приятного вам обратного путешествия – от стула до дивана. Обняли.