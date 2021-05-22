Вальядолид

Вальядолид
Valladolid
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Сайт
www.realvalladolid.es/
Страна
Испания
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Оскар Плано О. Плано 		Пол 31 35 5 4 1 1
9
Шон Вайссман Ш. Вайссман 		Нап 26 31 6 1 3 0
12
Фабиан Орельяна Ф. Орельяна 		Нап 36 29 6 2 5 0
14
Рубен Алькарас Р. Алькарас 		Пол 31 29 1 0 10 0
7
Серхи Гвардиола С. Гвардиола 		Нап 30 28 1 2 5 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
17
Эльче
38 8 12 18 34:55 36
18
Уэска
38 7 12 19 34:54 33
19
Вальядолид
38 5 16 17 34:57 31
20
Эйбар
38 6 12 20 29:52 30
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Результаты
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Вальядолид
1 : 2
Атлетико
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
38 тур
Вальядолид
1
Атлетико
2
Испания. Примера , 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Реал Сосьедад
4 : 1
Вальядолид
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
37 тур
Реал Сосьедад
4
Вальядолид
1
Испания. Примера , 37 тур
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
36 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
2
Испания. Примера , 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 17:15
Валенсия
3 : 0
Вальядолид
09.05.2021 09 мая 2021 вс 17:15
35 тур
Валенсия
3
Вальядолид
0
Испания. Примера , 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 15:00
Вальядолид
1 : 1
Бетис
02.05.2021 02 мая 2021 вс 15:00
34 тур
Вальядолид
1
Бетис
1
Испания. Примера , 34 тур
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