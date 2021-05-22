Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
10Оскар Плано О. Плано
|Пол
|31
|35
|5
|4
|1
|1
|
9Шон Вайссман Ш. Вайссман
|Нап
|26
|31
|6
|1
|3
|0
|
12Фабиан Орельяна Ф. Орельяна
|Нап
|36
|29
|6
|2
|5
|0
|
14Рубен Алькарас Р. Алькарас
|Пол
|31
|29
|1
|0
|10
|0
|
7Серхи Гвардиола С. Гвардиола
|Нап
|30
|28
|1
|2
|5
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
17
|38
|8
|12
|18
|34:55
|36
|
18
|38
|7
|12
|19
|34:54
|33
|
19
|38
|5
|16
|17
|34:57
|31
|
20
|38
|6
|12
|20
|29:52
|30
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