Андрей Лунин
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Лунин дебютировал за «Реал» спустя 943 после перехода
час назад
Андрей Лунин стал игроком «Реала» 1 июля 2018 года – «Заря» за этот переход получила 8,5 млн евро.
Но Лунин дебютировал за «Реал» только сейчас, выйдя в старте в кубковом матче против «Алькояно» – спустя 2,5 года после перехода. С момента его трансфера до дебюта:
- Прошло 943 дня.
- Сам Лунин съездил в три аренды – в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».
- «Реал» выиграл Примеру и взял Суперкубок Испании.
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