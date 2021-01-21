Лунин дебютировал за «Реал» спустя 943 после перехода

Андрей Лунин стал игроком «Реала» 1 июля 2018 года – «Заря» за этот переход получила 8,5 млн евро.

Но Лунин дебютировал за «Реал» только сейчас, выйдя в старте в кубковом матче против «Алькояно» – спустя 2,5 года после перехода. С момента его трансфера до дебюта: