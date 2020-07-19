Леганес

Леганес
Leganes
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Сайт
www.cdleganes.com/
Страна
Испания
Стадион
Мунисипал де Бутарке
Тренер
Хавьер Агирре
Х. Агирре
Лента
Состав
Таблица
Результаты
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
5
Хонатан Сильва Х. Сильва 		Защ 27 28 1 2 11 1
3
Унаи Бустинса У. Бустинса 		Защ 30 25 0 1 5 0
1
Иван Куэльяр И. Куэльяр 		Вра 37 21 0 0 3 0
6
Роке Меса Р. Меса 		Пол 32 21 1 2 9 0
16
Роберто Росалес Р. Росалес 		Защ 33 21 0 1 7 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Алавес
38 10 9 19 34:59 39
17
Сельта
38 7 16 15 37:49 37
18
Леганес
38 8 12 18 30:51 36
19
Мальорка
38 9 6 23 40:65 33
20
Эспаньол
38 5 10 23 27:58 25
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Результаты
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Леганес
2 : 2
Реал
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
38 тур
Леганес
2
Реал
2
Испания. Примера , 38 тур
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
Атлетик
0 : 2
Леганес
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
37 тур
Атлетик
0
Леганес
2
Испания. Примера , 37 тур
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Леганес
1 : 0
Валенсия
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
36 тур
Леганес
1
Валенсия
0
Испания. Примера , 36 тур
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
Эйбар
0 : 0
Леганес
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
35 тур
Эйбар
0
Леганес
0
Испания. Примера , 35 тур
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:00
34 тур
Эспаньол
0
Леганес
1
Испания. Примера , 34 тур
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