Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
5Хонатан Сильва Х. Сильва
|Защ
|27
|28
|1
|2
|11
|1
|
3Унаи Бустинса У. Бустинса
|Защ
|30
|25
|0
|1
|5
|0
|
1Иван Куэльяр И. Куэльяр
|Вра
|37
|21
|0
|0
|3
|0
|
6Роке Меса Р. Меса
|Пол
|32
|21
|1
|2
|9
|0
|
16Роберто Росалес Р. Росалес
|Защ
|33
|21
|0
|1
|7
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|10
|9
|19
|34:59
|39
|
17
|38
|7
|16
|15
|37:49
|37
|
18
|38
|8
|12
|18
|30:51
|36
|
19
|38
|9
|6
|23
|40:65
|33
|
20
|38
|5
|10
|23
|27:58
|25
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