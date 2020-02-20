«Барселона» подписала форварда «Леганеса». В контракт включили пункт о выкупе за 300 миллионов евро

У «Барселоны» проблемы с составом, из-за которых клубу разрешили сделку вне трансферного окна. Подробнее об этом читайте тут.

Решение для «Барселоны» – покупка форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. За него отдали 18 миллионов евро.