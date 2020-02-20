Мартин Брэйтуэйт
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«Барселона» подписала форварда «Леганеса». В контракт включили пункт о выкупе за 300 миллионов евро
20 февраля 2020, 13:50
У «Барселоны» проблемы с составом, из-за которых клубу разрешили сделку вне трансферного окна. Подробнее об этом читайте тут.
Решение для «Барселоны» – покупка форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. За него отдали 18 миллионов евро.
- Датчанину Брэйтуэйту 28 лет. Он подписал контракт до лета 2024 года.
- В соглашении с «Барселоной» есть пункт о фиксированной сумме выкупа за 300 миллионов евро.
- «Эсбьерг», «Тулуза», «Мидлсбро», «Бордо» и «Леганес» – за эти клубы играл Брэйтуэйт до трансфера в «Барселону».
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