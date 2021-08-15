Мартин Брэйтуэйт

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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», хотя пропустила два гола после 80-й минуты
#Барселона
Футбол
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
#Барселона
Футбол
«Барселона» стала первой командой, которая забивала с пенальти в пяти турах ЛЧ подряд
#Барселона
Футбол
Брэйтуэйт сделал «2+1» против киевского «Динамо». Это его первый матч в основе в Лиге чемпионов
#Мартин Брэйтуэйт
Футбол
«Барселона» подписала форварда «Леганеса». В контракт включили пункт о выкупе за 300 миллионов евро
#Мартин Брэйтуэйт
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Первый мяч на «Камп Ноу», четыре гола в трех матчах – это неожиданно преобразился Брэйтуэйт из «Барсы»
#Мартин Брэйтуэйт
Когда-то Брэйтуэйт в хлам поругался с «Мидлсбро» и ушел. Зато теперь «Мидлсбро» получит деньги от «Барселоны»
#Мартин Брэйтуэйт
«Барселона» забрала игрока из «Леганеса» без согласия клуба. Так можно из-за правил и суммы отступных
#Мартин Брэйтуэйт
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