Мартин Брэйтуэйт

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Первый мяч на «Камп Ноу», четыре гола в трех матчах – это неожиданно преобразился Брэйтуэйт из «Барсы»
#Мартин Брэйтуэйт
Когда-то Брэйтуэйт в хлам поругался с «Мидлсбро» и ушел. Зато теперь «Мидлсбро» получит деньги от «Барселоны»
#Мартин Брэйтуэйт
«Барселона» забрала игрока из «Леганеса» без согласия клуба. Так можно из-за правил и суммы отступных
#Мартин Брэйтуэйт