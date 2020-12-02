Первый мяч на «Камп Ноу», четыре гола в трех матчах – это неожиданно преобразился Брэйтуэйт из «Барсы»

Этот сезон для Брэйтуэйта получается бодрее. В девяти матчах во всех турнирах он забил четыре мяча. А вот серия из последних трех игр Брэйтуэйта:

💥 С киевским «Динамо» в Лиге чемпионов – два гола и ассист.

💥 С «Осасуной» в Примере – гол. Это его первый забитый мяч на «Камп Ноу».

💥 С «Ференцварошем» в Лиге чемпионов – гол. Плюс заработал пенальти, который реализовал Дембеле. В первом тайме матча у него было меньше всего касаний среди полевых игроков «Барсы».