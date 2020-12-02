Первый мяч на «Камп Ноу», четыре гола в трех матчах – это неожиданно преобразился Брэйтуэйт из «Барсы»
Мартин Брэйтуэйт перешел в «Барселону» прошлой зимой. Сделал это в экстренном порядке. «Барса» воспользовалась возможностью внутри трансферного регламента Испании и взяла его у «Алавеса» после закрытия рынка, когда Дембеле и Суарес вылетели из-за травм.
Брэйтуэйт голевой статистикой не впечатлил. За вторую половину сезона в «Барсе» он забил лишь один мяч. Хотя провел 11 матчей в Примере.
Этот сезон для Брэйтуэйта получается бодрее. В девяти матчах во всех турнирах он забил четыре мяча. А вот серия из последних трех игр Брэйтуэйта:
💥 С киевским «Динамо» в Лиге чемпионов – два гола и ассист.
💥 С «Осасуной» в Примере – гол. Это его первый забитый мяч на «Камп Ноу».
💥 С «Ференцварошем» в Лиге чемпионов – гол. Плюс заработал пенальти, который реализовал Дембеле. В первом тайме матча у него было меньше всего касаний среди полевых игроков «Барсы».