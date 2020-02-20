Когда-то Брэйтуэйт в хлам поругался с «Мидлсбро» и ушел. Зато теперь «Мидлсбро» получит деньги от «Барселоны»

Новичок «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт никогда не играл в топ-клубах («Эсбьерг», «Тулуза», «Мидлсбро», «Бордо», «Леганес»). Его лучшая статистика была с 2015 по 2017 годы: тогда в каждом из двух сезонов в «Тулузе» Брэйтуэйт забивал по 11 голов. Летом 2017-го Брэйтуэйт перешел в «Мидлсбро» за 11 миллионов евро – так он уехал из середняка Лиги 1 в английский Чемпионшип.

Через полгода Брэйтуэйт возвращался во Францию в аренду («Бордо»). Карьера в Англии не складывалась – решением стала очередная аренда в Испанию. За два полугодия в Чемпионшипе Брэйтуэйт провел 36 матчей, где забил всего восемь голов. Разница с его показателями по Лиге 1 кроется в роли: в «Тулузе» Брэйтуэйт бил пенальти, а в «Мидлсбро» вся результативность получалась только с игры.

«Мидлсбро» подписывал Брэйтуэйта с конкретной целью по возвращению в АПЛ. Брэйтуэйт уходил в Англию, чтобы через «Мидлсбро» попасть в топ-чемпионат. Сам он быстро понял, что это решение было неудачным. «Мидлсбро» в Премьер-лигу так и не вернулся, а сам Брэйтуэйт не получал сильного удовольствия от английского футбола. Тогда он и подставил клуб так, что это вышло в публичное пространство.