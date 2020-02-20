Мартин Брэйтуэйт
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#Мартин Брэйтуэйт #Футбол #Примера #Барселона #Чемпионшип #Леганес #Мидлсбро

Когда-то Брэйтуэйт в хлам поругался с «Мидлсбро» и ушел. Зато теперь «Мидлсбро» получит деньги от «Барселоны»

20 февраля, 19:00
Александр Плеханов

твиттер Барселоны

Новичок «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт никогда не играл в топ-клубах («Эсбьерг», «Тулуза», «Мидлсбро», «Бордо», «Леганес»). Его лучшая статистика была с 2015 по 2017 годы: тогда в каждом из двух сезонов в «Тулузе» Брэйтуэйт забивал по 11 голов. Летом 2017-го Брэйтуэйт перешел в «Мидлсбро» за 11 миллионов евро – так он уехал из середняка Лиги 1 в английский Чемпионшип.

Через полгода Брэйтуэйт возвращался во Францию в аренду («Бордо»). Карьера в Англии не складывалась – решением стала очередная аренда в Испанию. За два полугодия в Чемпионшипе Брэйтуэйт провел 36 матчей, где забил всего восемь голов. Разница с его показателями по Лиге 1 кроется в роли: в «Тулузе» Брэйтуэйт бил пенальти, а в «Мидлсбро» вся результативность получалась только с игры.

«Мидлсбро» подписывал Брэйтуэйта с конкретной целью по возвращению в АПЛ. Брэйтуэйт уходил в Англию, чтобы через «Мидлсбро» попасть в топ-чемпионат. Сам он быстро понял, что это решение было неудачным. «Мидлсбро» в Премьер-лигу так и не вернулся, а сам Брэйтуэйт не получал сильного удовольствия от английского футбола. Тогда он и подставил клуб так, что это вышло в публичное пространство.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брэйтуэйт хотел ухода из «Мидлсбро» еще летом 2018-го. Не срослось, но уже зимой он пошел напрямую к руководству. В тот момент как раз была возможность с арендой в «Леганес» – за нее и зацепился Брэйтуэйт. Игрок буквально выпросил аренду, хотя в полноценный переход в «Леганес» не верил и сам. Через пару месяцев Брэйтуэйт прямо сказал, что в «Мидлсбро» не вернется, а «Леганес» его вряд ли потянет.

Брэйтуэйт сразу не сработался с главным тренером Тони Пьюлисом. Досталось от него и Стиву Гибсону – председателю правления. Тогда Пьюлис назвал Брэйтуэйта неблагодарным человеком: «Самое большое разочарование для меня – его зарплата. Это самый высокооплачиваемый игрок, с которым я работал в Чемпионшипе. Стив Гибсон сделал все, чтобы пригласить его в этот клуб, сделал его мультимиллионером. Своими словами Брэйтуэйт проявляет неуважение».

Стало ясно, что проблема именно в Пьюлисе и Брэйтуэйте. Игрок говорил, что при этом тренере испортился клуб. Пьюлис давил на совесть – перед уходом в аренду Брэйтуэйт объяснял команде, что хочет остаться. Всех спас «Леганес»: неожиданно для самого Брэйтуэйта летом 2019-го клуб нашел необходимые 5 миллионов евро, чтобы оформить полноценный трансфер.

В сделке между «Барселоной» и «Леганесом» есть несколько ключевых направлений. Брэйтуэйт точно не был первым выбором «Барселоны», но за него отдали сразу 18 миллионов евро. «Леганес» не планировал продавать Брэйтуэйта – помешали правила и пункт в контракте. Тут же и важный нюанс, на который ссылаются СМИ из разных стран: процентом с этой сделки «Мидлсбро» получит до 4,5 миллионов евро.

В карьерном плане от всего этого все равно выиграл Брэйтуэйт. Пока он переходит в «Барселону», «Мидлсбро» по-прежнему играет в Чемпионшипе. Зато клуб получил легкие деньги за игрока, который сам не хотел за него играть.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все подробности этого трансфера
«Барселона» забрала игрока из «Леганеса» без согласия клуба. Так можно из-за правил и суммы отступных
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