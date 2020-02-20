Когда-то Брэйтуэйт в хлам поругался с «Мидлсбро» и ушел. Зато теперь «Мидлсбро» получит деньги от «Барселоны»
Новичок «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт никогда не играл в топ-клубах («Эсбьерг», «Тулуза», «Мидлсбро», «Бордо», «Леганес»). Его лучшая статистика была с 2015 по 2017 годы: тогда в каждом из двух сезонов в «Тулузе» Брэйтуэйт забивал по 11 голов. Летом 2017-го Брэйтуэйт перешел в «Мидлсбро» за 11 миллионов евро – так он уехал из середняка Лиги 1 в английский Чемпионшип.
Через полгода Брэйтуэйт возвращался во Францию в аренду («Бордо»). Карьера в Англии не складывалась – решением стала очередная аренда в Испанию. За два полугодия в Чемпионшипе Брэйтуэйт провел 36 матчей, где забил всего восемь голов. Разница с его показателями по Лиге 1 кроется в роли: в «Тулузе» Брэйтуэйт бил пенальти, а в «Мидлсбро» вся результативность получалась только с игры.
«Мидлсбро» подписывал Брэйтуэйта с конкретной целью по возвращению в АПЛ. Брэйтуэйт уходил в Англию, чтобы через «Мидлсбро» попасть в топ-чемпионат. Сам он быстро понял, что это решение было неудачным. «Мидлсбро» в Премьер-лигу так и не вернулся, а сам Брэйтуэйт не получал сильного удовольствия от английского футбола. Тогда он и подставил клуб так, что это вышло в публичное пространство.
Брэйтуэйт хотел ухода из «Мидлсбро» еще летом 2018-го. Не срослось, но уже зимой он пошел напрямую к руководству. В тот момент как раз была возможность с арендой в «Леганес» – за нее и зацепился Брэйтуэйт. Игрок буквально выпросил аренду, хотя в полноценный переход в «Леганес» не верил и сам. Через пару месяцев Брэйтуэйт прямо сказал, что в «Мидлсбро» не вернется, а «Леганес» его вряд ли потянет.
Брэйтуэйт сразу не сработался с главным тренером Тони Пьюлисом. Досталось от него и Стиву Гибсону – председателю правления. Тогда Пьюлис назвал Брэйтуэйта неблагодарным человеком: «Самое большое разочарование для меня – его зарплата. Это самый высокооплачиваемый игрок, с которым я работал в Чемпионшипе. Стив Гибсон сделал все, чтобы пригласить его в этот клуб, сделал его мультимиллионером. Своими словами Брэйтуэйт проявляет неуважение».
Стало ясно, что проблема именно в Пьюлисе и Брэйтуэйте. Игрок говорил, что при этом тренере испортился клуб. Пьюлис давил на совесть – перед уходом в аренду Брэйтуэйт объяснял команде, что хочет остаться. Всех спас «Леганес»: неожиданно для самого Брэйтуэйта летом 2019-го клуб нашел необходимые 5 миллионов евро, чтобы оформить полноценный трансфер.
В сделке между «Барселоной» и «Леганесом» есть несколько ключевых направлений. Брэйтуэйт точно не был первым выбором «Барселоны», но за него отдали сразу 18 миллионов евро. «Леганес» не планировал продавать Брэйтуэйта – помешали правила и пункт в контракте. Тут же и важный нюанс, на который ссылаются СМИ из разных стран: процентом с этой сделки «Мидлсбро» получит до 4,5 миллионов евро.
В карьерном плане от всего этого все равно выиграл Брэйтуэйт. Пока он переходит в «Барселону», «Мидлсбро» по-прежнему играет в Чемпионшипе. Зато клуб получил легкие деньги за игрока, который сам не хотел за него играть.