Мидлсбро

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Когда-то Брэйтуэйт в хлам поругался с «Мидлсбро» и ушел. Зато теперь «Мидлсбро» получит деньги от «Барселоны»
#Мартин Брэйтуэйт
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