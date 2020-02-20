«Барселона» забрала игрока из «Леганеса» без согласия клуба. Так можно из-за правил и суммы отступных
«Леганес» идет на 19 месте в Примере, имея всего 19 очков. Хуже всего дело обстоит с атакой: «Леганес» имеет худший показатель в лиге (18 голов). Лучший бомбардир команды Мартин Брэйтуэйт забил в этом сезоне шесть голов и сделал один ассист. «Леганес» набрал 11 очков в матчах, где Брэйтуэйт отмечался результативными действиями.
Теперь у «Леганеса» больше нет лучшего форварда. «Барселона» забрала Брэйтуэйта за 18 миллионов евро через пункт о фиксированной сумме выкупа. «Леганес» никак не мешал переговорам, потому что в этой ситуации был ограничен регламентом. «Барсе» требовалось согласие лиги, чтобы купить игрока на замену травмированным Дембеле и Суаресу.
«Барса» получила одобрение, «Леганес» в такой ситуации мог только подчиниться.
Гендиректор «Леганеса» Мартин Ортега уже выпустил собственное заявление на официальном сайте клуба. Вот ключевые тезисы:
- Клуб не собирался вести переговоры с «Барселоной».
- Примера и Федерация футбола Испании консультировались по поводу такой сделки. Федерация отказалась заранее оценивать то, что еще не произошло. Теперь «Леганес» направил туда запрос.
- «Леганес» считает, что этот трансфер нанес клубу серьезный ущерб.
- По мнению гендиректора «Леганеса», действующие правила нарушают равенство между клубами.
The Gurdian еще до официального оформления трансфера обращал внимание на другие интересные события вокруг этой сделки. «Леганес» зимой уже потерял игрока Эн-Нессири за 20 миллионов евро. Он уехал в «Севилью» из-за такого же пункта в контракте. Сейчас «Барселона» оформила сделку вне трансферного окна – так можно только в Примере.
Брэйтуэйт не сыграет за «Барселону» в Лиге чемпионов. «Леганес» страдает из-за этой продажи форварда больше, чем «Барселона» мучается с травмами игроков. В клубе-аутсайдере нет возможности найти равноценную замену Брэйтуэйту, а регламент уже не позволит «Леганесу» подписать нового игрока до окончания сезона.