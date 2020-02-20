«Барселона» забрала игрока из «Леганеса» без согласия клуба. Так можно из-за правил и суммы отступных

«Леганес» идет на 19 месте в Примере, имея всего 19 очков. Хуже всего дело обстоит с атакой: «Леганес» имеет худший показатель в лиге (18 голов). Лучший бомбардир команды Мартин Брэйтуэйт забил в этом сезоне шесть голов и сделал один ассист. «Леганес» набрал 11 очков в матчах, где Брэйтуэйт отмечался результативными действиями.

Теперь у «Леганеса» больше нет лучшего форварда. «Барселона» забрала Брэйтуэйта за 18 миллионов евро через пункт о фиксированной сумме выкупа. «Леганес» никак не мешал переговорам, потому что в этой ситуации был ограничен регламентом. «Барсе» требовалось согласие лиги, чтобы купить игрока на замену травмированным Дембеле и Суаресу.

«Барса» получила одобрение, «Леганес» в такой ситуации мог только подчиниться.