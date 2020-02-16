«Барса» запустит новое клубное ТВ. Его главная цель – объединение разных слоев болельщиков
Клубное ТВ «Барсы» – эксклюзивный и очень креативный продукт. В нем «Барселона» рассказывала о жизни команды изнутри, запускала хайлайты матчей и делала много другого интересного контента.
Сейчас «Барса» объявила о перезапуске клубного ТВ. Причина этого шага проста – «Барса» заметила огромную активность подписчиков в своих социальных сетях. Примерно за час аккаунт «Барсы» в инстаграме просматривают 140 тысяч подписчиков. За этот же промежуток времени на аккаунты во всех соцсетях подписываются по 2 тысячи подписчиков.
«Барса» хочет систематизировать посещаемость своих соцсетей. И новое клубное ТВ, по планам руководства, поможет ей в этом. Весной «Барселона» запустит новое телевидение, а вот его главные нововведения:
• Платная подписка. С помощью этого «Барса» определит, с каких устройств просматривают ее ТВ – это даст возможность придумывать новый оригинальный контент под разные девайсы.
• В основе нового ТВ будет стриминговая платформа для трансляций тренировок, пресс-конференций не только основной, но и молодежных и женской команды. Так, по мнению боссов «Барсы» получится привлечь как можно больше болельщиков. Кроме того, некоторые трансляции будут платные – дополнительный заработок для клуба.
Кстати, по данным SportsPro Media, ежегодно клубное телевидение приносит «Барселоне» около 100 миллионов долларов. «Барса» планирует увеличить этот показатель.
• Запуск дополнительной рекламы. Так «Барса» увеличит количество соглашений с различными брендами. При этом формат некоторых сотрудничеств подразумевает исключительно рекламу на клубном ТВ – вокруг и внутри стадиона, в социальных сетях, при производстве атрибутики упоминаний этих брендов не будет.
• Трансляции матчей основной команды. «Барса» рассматривает этот момент не как приоритетный, поскольку для получения прав на показ собственных матчей на собственном ресурсе придется повоевать с правообладателями и УЕФА.
И да, ни один клуб Примеры на данный момент не имеет права транслировать собственные матчи на клубном ТВ.
• Владельцы подписок на клубное телевидение «Барсы» получат членство в фан-клубе и большие (конкретный процент не указан) скидки на покупку атрибутики в онлайн-магазине «Барсы» и официальных фан-шопах.
• «Барса» запустит сериалы, документальные фильмы, мультики про себя на клубном телевидении – еще один способ объединить разные слои болельщиков.
На презентации боссы «Барсы» отметили, что при перезапуске ТВ ее будут поддерживать специалисты из компаний-гигантов: Disney, Apple и Nike. В первое время существенную помощь «Барсе» в разработке новой клубной телевизионной платформы окажет их официальный партнер Rakuten. Компания запустила стриминговую платформу в Японии и добилась права на показ матчей местного чемпионата не только в пределах страны, но и в некоторых европейских странах.
«Rakuten знает, как обратить внимание зрителей. Не случайно лицом компании является наш бывший игрок Андрес Иньеста. Мы будем сотрудничать с Rakuten на старте нового клубного телевидения. Это ценный контакт для нас. У них уже есть опыт объединения людей – это именно то, что нам нужно.
Для нас главное – это подготовить уникальный продукт, который подойдет всем болельщикам. Прибыль – отдельная тема. Прежде всего мы стремимся увеличить узнаваемость бренда «Барселоны» и заинтересовать в нем даже тех людей, кто не особо увлекается футболом», – рассказывал на презентации директор по маркетингу «Барсы» Гиллем Грэлл.