«Барса» запустит новое клубное ТВ. Его главная цель – объединение разных слоев болельщиков

«Барса» хочет систематизировать посещаемость своих соцсетей. И новое клубное ТВ, по планам руководства, поможет ей в этом. Весной «Барселона» запустит новое телевидение, а вот его главные нововведения:

• Платная подписка. С помощью этого «Барса» определит, с каких устройств просматривают ее ТВ – это даст возможность придумывать новый оригинальный контент под разные девайсы.

• В основе нового ТВ будет стриминговая платформа для трансляций тренировок, пресс-конференций не только основной, но и молодежных и женской команды. Так, по мнению боссов «Барсы» получится привлечь как можно больше болельщиков. Кроме того, некоторые трансляции будут платные – дополнительный заработок для клуба.

Кстати, по данным SportsPro Media, ежегодно клубное телевидение приносит «Барселоне» около 100 миллионов долларов. «Барса» планирует увеличить этот показатель.

• Запуск дополнительной рекламы. Так «Барса» увеличит количество соглашений с различными брендами. При этом формат некоторых сотрудничеств подразумевает исключительно рекламу на клубном ТВ – вокруг и внутри стадиона, в социальных сетях, при производстве атрибутики упоминаний этих брендов не будет.