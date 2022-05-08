Осасуна

Памплона
Osasuna
Подписаться
Сайт
www.osasuna.es/
Страна
Испания
Стадион
Эль Садар
Тренер
Хагоба Аррасате
Х. Аррасате
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Серхио Эррера С. Эррера 		Вра 28 32 0 0 3 0
2
Игнасио Видаль И. Видаль 		Защ 27 32 0 1 9 0
5
Давид Гарсия Д. Гарсия 		Защ 28 31 4 0 7 0
7
Хон Монкайола Х. Монкайола 		Пол 23 31 2 2 2 0
24
Лукас Торро Л. Торро 		Пол 27 30 1 0 9 0
Подробнее
Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 19:30
Эспаньол
-:-
Осасуна
08.05.2022 08 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 35 тур
Эспаньол
-
Осасуна
-
Испания. Примера , 35 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Осасуна
-:-
Хетафе
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Испания. Примера , 36 тур
Осасуна
-
Хетафе
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Атлетик
-:-
Осасуна
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Атлетик
-
Осасуна
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Осасуна
-:-
Мальорка
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Осасуна
-
Мальорка
-
Испания. Примера , 38 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
7
Вильярреал
34 14 10 10 54:33 52
8
Атлетик
34 13 12 9 41:34 51
9
Осасуна
34 12 9 13 35:45 45
10
Валенсия
34 10 13 11 45:49 43
11
Райо Вальекано
34 11 8 15 35:39 41
Подробнее
Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 15:00
Эльче
1 : 1
Осасуна
01.05.2022 01 мая 2022 вс 15:00
34 тур
Эльче
1
Осасуна
1
Испания. Примера , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:30
Осасуна
1 : 3
Реал
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:30
33 тур
Осасуна
1
Реал
3
Испания. Примера , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
Валенсия
1 : 2
Осасуна
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
32 тур
Валенсия
1
Осасуна
2
Испания. Примера , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 15:00
Осасуна
1 : 0
Алавес
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 15:00
31 тур
Осасуна
1
Алавес
0
Испания. Примера , 31 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 17:15
Бетис
4 : 1
Осасуна
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 17:15
30 тур
Бетис
4
Осасуна
1
Испания. Примера , 30 тур
Подробнее
Материалы
История однорукого футболиста из Испании. Победил оскорбления, стал доктором наук на юрфаке и помогает детям
#Алекс Санчес
В Испании сильный снегопад: «Реал» не мог вылететь из-за обледенения полосы, а «Атлетик» не приземлился в Мадриде
#Реал
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
Первый мяч на «Камп Ноу», четыре гола в трех матчах – это неожиданно преобразился Брэйтуэйт из «Барсы»
#Мартин Брэйтуэйт
Месси отпраздновал гол в майке Марадоны из «Ньюэллс Олд Бойз» – важного клуба для обоих 🥺
#Лионель Месси
Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
#Чими Авила
Все материалы
Последние новости
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной». Два гола забили 19-летние полузащитники
#Барселона
Футбол
Из-за снегопадов в Испании «Реал» не вернется в Мадрид. На матч за Суперкубок он полетит из Малаги
#Реал
Футбол
«Реал» не забил в Примере впервые с 17 октября
#Реал
Футбол
Месси оштрафовали на 600 евро за празднование гола в майке Марадоны
#Лионель Месси
Футбол
Руководители «Осасуны» получили по 8 лет за организацию договорных матчей
#Осасуна
Все новости