Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Серхио Эррера С. Эррера
|Вра
|28
|32
|0
|0
|3
|0
|
2Игнасио Видаль И. Видаль
|Защ
|27
|32
|0
|1
|9
|0
|
5Давид Гарсия Д. Гарсия
|Защ
|28
|31
|4
|0
|7
|0
|
7Хон Монкайола Х. Монкайола
|Пол
|23
|31
|2
|2
|2
|0
|
24Лукас Торро Л. Торро
|Пол
|27
|30
|1
|0
|9
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
7
|34
|14
|10
|10
|54:33
|52
|
8
|34
|13
|12
|9
|41:34
|51
|
9
|34
|12
|9
|13
|35:45
|45
|
10
|34
|10
|13
|11
|45:49
|43
|
11
|34
|11
|8
|15
|35:39
|41
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