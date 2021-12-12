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«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной». Два гола забили 19-летние полузащитники
час назад
- Впервые в XXI веке два игрока младше 20-ти лет забили за «Барселону» в одном матче Примеры. Это сделали Нико и Абде Эззальзули, для которых голы в ворота «Осасуны» стали дебютными за первую команду.
- «Барселона» не побеждает три матча подряд во всех турнирах. До этого она проиграла «Баварии» в Лиге чемпионов и «Бетису» в Примере.
- «Барселона» шестой раз сыграла вничью (столько же раз победила) в Примере. Сейчас она занимает восьмое место в турнирной таблице.
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