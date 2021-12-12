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#Барселона #Примера #Осасуна

«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной». Два гола забили 19-летние полузащитники

час назад
  • Впервые в XXI веке два игрока младше 20-ти лет забили за «Барселону» в одном матче Примеры. Это сделали Нико и Абде Эззальзули, для которых голы в ворота «Осасуны» стали дебютными за первую команду.
  • «Барселона» не побеждает три матча подряд во всех турнирах. До этого она проиграла «Баварии» в Лиге чемпионов и «Бетису» в Примере.
  • «Барселона» шестой раз сыграла вничью (столько же раз победила) в Примере. Сейчас она занимает восьмое место в турнирной таблице.

Турнирная таблица Примеры

Матч завершен
Осасуна
Памплона
Гарсия 14'
Авила 86'
2:2
Матч завершен
Барселона
Барселона
Гонсалес 12'
Абде 49'
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Источник:
Гол
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