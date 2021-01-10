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#Реал #Футбол #Примера #Атлетик #Атлетико #Кубок Испании #Осасуна

Из-за снегопадов в Испании «Реал» не вернется в Мадрид. На матч за Суперкубок он полетит из Малаги

час назад

Испанию накрыл сильный шторм. Уже третий день в некоторых регионах идет сильный снег. Из-за этого в Мадриде отменили игру между «Атлетико» и «Атлетиком». На матч с «Осасуной» «Реал» долго не вылетал из-за обледенения взлетной полосы.

После игры «Реал» оставался в Памплоне. Из-за снега он не вернется в Мадрид перед полуфиналом Суперкубка – он отправится в Малагу, где примет «Атлетик».

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Про ситуацию в Испании:
В Испании сильный снегопад: «Реал» не мог вылететь из-за обледенения полосы, а «Атлетик» не приземлился в Мадриде
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