Лионель Месси
Примера
Футбол
Диего Марадона
Барселона
Осасуна
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лионель Месси #Футбол #Диего Марадона #Барселона #Примера #Осасуна

Месси оштрафовали на 600 евро за празднование гола в майке Марадоны

02 декабря, 17:38

В матче «Барселоны» и «Осасуны» Лионель Месси забил гол во втором тайме и отпраздновал его в майке «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине – в такой в 1993-м играл Диего Марадона.

Судья показал Месси желтую карточку, а Комитет по поведению Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал его на 600 евро. У «Барсы» штраф – 600 евро.

Наш текст про этот эпизод:
Месси отпраздновал гол в майке Марадоны из «Ньюэллс Олд Бойз» – важного клуба для обоих 🥺
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лионель Месси
#Футбол
#Диего Марадона
#Барселона
#Примера
#Осасуна