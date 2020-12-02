Лионель Месси
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Футбол
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Месси оштрафовали на 600 евро за празднование гола в майке Марадоны
02 декабря, 17:38
В матче «Барселоны» и «Осасуны» Лионель Месси забил гол во втором тайме и отпраздновал его в майке «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине – в такой в 1993-м играл Диего Марадона.
Судья показал Месси желтую карточку, а Комитет по поведению Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал его на 600 евро. У «Барсы» штраф – 600 евро.
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