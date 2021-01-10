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«Реал» не забил в Примере впервые с 17 октября
2 часа назад
В последний раз «Реал» не забивал в чемпионате Испании в матче против «Сосьедада» – 0:0 (17 октября 2020-го).
Сейчас – точно такой же счет в игре против «Осасуны».
Между этими встречами было 13 матчей (и почти три месяца).
Несмотря на не самый хороший результат в матче с «Осасуной», «Реал» продлил беспроигрышную серию в Примере до 8 матчей: 6 побед и 2 ничьи.
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