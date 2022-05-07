Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
24Мартин Вальент М. Вальент
|Защ
|26
|32
|0
|0
|3
|0
|
14Дани Родригес Д. Родригес
|Пол
|33
|32
|3
|2
|6
|0
|
15Пабло Маффео П. Маффео
|Защ
|24
|31
|1
|2
|7
|0
|
12Иддрису Баба И. Баба
|Пол
|26
|22
|2
|0
|9
|0
|
1Маноло Рейна М. Рейна
|Вра
|37
|20
|0
|0
|4
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
14
|34
|10
|9
|15
|37:49
|39
|
15
|34
|8
|12
|14
|31:37
|36
|
16
|34
|8
|8
|18
|30:56
|32
|
17
|34
|6
|14
|14
|30:47
|32
|
18
|34
|6
|13
|15
|37:57
|31
Результаты
Материалы
Последние новости