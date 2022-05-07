Мальорка

Пальма-де-Мальорка
Mallorca
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
24
Мартин Вальент М. Вальент 		Защ 26 32 0 0 3 0
14
Дани Родригес Д. Родригес 		Пол 33 32 3 2 6 0
15
Пабло Маффео П. Маффео 		Защ 24 31 1 2 7 0
12
Иддрису Баба И. Баба 		Пол 26 22 2 0 9 0
1
Маноло Рейна М. Рейна 		Вра 37 20 0 0 4 1
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 15:00
Мальорка
-:-
Гранада
07.05.2022 07 мая 2022 сб 15:00
Испания. Примера , 35 тур
Мальорка
-
Гранада
-
Испания. Примера , 35 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 21:30
Севилья
-:-
Мальорка
11.05.2022 11 мая 2022 ср 21:30
Испания. Примера , 36 тур
Севилья
-
Мальорка
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Мальорка
-:-
Райо Вальекано
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Мальорка
-
Райо Вальекано
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Осасуна
-:-
Мальорка
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Осасуна
-
Мальорка
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
14
Эспаньол
34 10 9 15 37:49 39
15
Хетафе
34 8 12 14 31:37 36
16
Мальорка
34 8 8 18 30:56 32
17
Кадис
34 6 14 14 30:47 32
18
Гранада
34 6 13 15 37:57 31
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 22:00
Барселона
2 : 1
Мальорка
01.05.2022 01 мая 2022 вс 22:00
34 тур
Барселона
2
Мальорка
1
Испания. Примера , 34 тур
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 20:00
Мальорка
2 : 1
Алавес
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 20:00
33 тур
Мальорка
2
Алавес
1
Испания. Примера , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:00
Эльче
3 : 0
Мальорка
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:00
32 тур
Эльче
3
Мальорка
0
Испания. Примера , 32 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:15
Мальорка
1 : 0
Атлетико
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:15
31 тур
Мальорка
1
Атлетико
0
Испания. Примера , 31 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 15:00
Хетафе
1 : 0
Мальорка
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 15:00
30 тур
Хетафе
1
Мальорка
0
Испания. Примера , 30 тур
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