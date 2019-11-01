Удивительные трибуны у «Мальорки». Расположены рядом с полем, но попасть туда стоит целое состояние

Один такой небольшой сектор находится за воротами. Это первая часть вип-трибуны. В обзоре на матч «Мальорки» и «Эспаньола» в комментариях объяснили эту аномалию: «Это специальная трибуна из-за того, что на нашем старом стадионе поле было намного ближе. А теперь поставили ее, чтобы болельщики сидели ближе к полю».

Раньше трибуны были совсем недалеко от поля. После реконструкции в 2017 году на «Сан Моиксе» (так стадион называется с того времени) расстояние между фанатскими секторами и полем сильно увеличилось. Клуб нашел оптимальное решение – установил там дополнительный сектор.