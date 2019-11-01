Удивительные трибуны у «Мальорки». Расположены рядом с полем, но попасть туда стоит целое состояние
Трибуны «Мальорки» – необычное явление для футбола. Помимо основных секторов клуб сделал две дополнительные трибуны, расположенные в метре от поля.
Один такой небольшой сектор находится за воротами. Это первая часть вип-трибуны. В обзоре на матч «Мальорки» и «Эспаньола» в комментариях объяснили эту аномалию: «Это специальная трибуна из-за того, что на нашем старом стадионе поле было намного ближе. А теперь поставили ее, чтобы болельщики сидели ближе к полю».
Раньше трибуны были совсем недалеко от поля. После реконструкции в 2017 году на «Сан Моиксе» (так стадион называется с того времени) расстояние между фанатскими секторами и полем сильно увеличилось. Клуб нашел оптимальное решение – установил там дополнительный сектор.
Вторая вип-трибуна находится справа от поля. Стоимость билетов на вип варьируется от 100 евро (цена меняется в зависимости от соперника, который приезжает в гости к «Мальорке»). У обладателей билетов и абонементов на такой сектор есть привилегия: после каждого матча футболисты останавливаются и фотографируются со всеми желающими.