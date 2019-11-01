Мальорка
Примера
Футбол
Эспаньол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Мальорка #Футбол #Примера #Эспаньол

Удивительные трибуны у «Мальорки». Расположены рядом с полем, но попасть туда стоит целое состояние

01 ноября 2019, 11:55

Трибуны «Мальорки» – необычное явление для футбола. Помимо основных секторов клуб сделал две дополнительные трибуны, расположенные в метре от поля.

канал Примеры на ютубе

Один такой небольшой сектор находится за воротами. Это первая часть вип-трибуны. В обзоре на матч «Мальорки» и «Эспаньола» в комментариях объяснили эту аномалию: «Это специальная трибуна из-за того, что на нашем старом стадионе поле было намного ближе. А теперь поставили ее, чтобы болельщики сидели ближе к полю».

Раньше трибуны были совсем недалеко от поля. После реконструкции в 2017 году на «Сан Моиксе» (так стадион называется с того времени) расстояние между фанатскими секторами и полем сильно увеличилось. Клуб нашел оптимальное решение – установил там дополнительный сектор.

официальный сайт «Мальорки»

Вторая вип-трибуна находится справа от поля. Стоимость билетов на вип варьируется от 100 евро (цена меняется в зависимости от соперника, который приезжает в гости к «Мальорке»). У обладателей билетов и абонементов на такой сектор есть привилегия: после каждого матча футболисты останавливаются и фотографируются со всеми желающими.

официальный сайт «Мальорки»

официальный сайт «Мальорки»

официальный сайт «Мальорки»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт «Мальорки»
Больше текстов про стадионы
У «Браги» стадион между холмами и скалой. Сегодня там сыграет «Спартак»
В Боснии есть удивительный клуб. Его владельца терпеть не могут в Англии, рядом со стадионом – кладбище
Возможно, Турция побеждает дома, потому что хитрит с расположением стадиона (да-да!)
«Динамо» наконец-то открыло новый стадион. Фоторепортаж
«Тоттенхэм» наконец-то открыл новый стадион. Проблемы решили – вышла красота
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Мальорка
#Футбол
#Примера
#Эспаньол